Трешка в Кемерове дороже, чем в Новосибирске? Сравнили цены на недвижимость по Сибири

Где самое дорогое жилье в Сибирском федеральном округе? Думаете, в его столице, Новосибирске, — и заблуждаетесь. Мы оценили одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Наши коллеги из NGS42.RU cравнили, сколько стоит жилье в Кемерове и соседних областных центрах — Новосибирске, Красноярске и Томске. И очень удивились результатам. Спойлер: самое дешевое жилье вряд ли можно назвать особо пригодным для жизни.
Самые дешевые варианты
Самая бюджетная квартира в Кемерове сейчас выставлена на продажу за 700 тысяч рублей. Это 1-комнатная площадью 18,1 квадрата, на 2-м этаже пятиэтажки в Кировском районе. В этом помещении нет собственного санузла, туалет и ванная на этаже — здание 1938 года постройки когда-то было общежитием. Состояние жилья оставляет желать лучшего, при этом продавец обещает безвозмездно передать будущему владельцу нехитрую мебель.
Стоимость квадратного метра — 38 674 ₽/м².
Аналогичный вариант в Красноярске обойдется в 500 тысяч рублей. Правда, за полмиллиона покупатель получит 22,2 квадрата на 2-м этаже 2-этажного деревянного здания 1937 года постройки. Недвижимость находится в Центральном районе, подходит под маткапитал, отопление в квартире печное.
Стоимость квадратного метра — 22 523 ₽/м².
В Новосибирске на собственный угол придется потратить минимум 950 тысяч рублей. За эти деньги предлагают 1-комнатную площадью 13 квадратов на первом этаже 4-этажки. Здание находится в Первомайском районе, в значительной удаленности от метро «Речной вокзал», и построено в 1962 году. Это тоже переделанное общежитие, в микроквартиру заведены душевая кабина и туалет.
Стоимость квадратного метра — 73 077 ₽/м².
В Томске самая бюджетная жилплощадь — 1-комнатная квартира в «гостинке» в Октябрьском районе. 12 квадратов выставлены на продажу в 9-этажном панельном здании 1980 года постройки, на 5-м этаже. В квартире раздельный санузел, пластиковые окна, сделан косметический ремонт, есть телефон, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь.
Стоимость квадратного метра — 62 500 ₽/м².
Двухкомнатные на минималках
В Кемерове двушку очень скромного метража — 24 квадрата, с совмещенным санузлом, продают за 1 миллион 760 тысяч. КГТ находится в Кировском районе, в здании 1968 года постройки. Из плюсов отмечается близость детских садов, школы, секций и бассейна, ДК Кировского района, продуктовых магазинов.
Стоимость квадратного метра —
В Красноярске двушка в Октябрьском районе выставлена на продажу за 1,5 миллиона рублей. Квартира площадью 52,8 квадратного метра — на верхнем этаже двухэтажного деревянного дома 1937 года постройки, он находится между железнодорожной больницей и студгородком. Отопление печное, санузел раздельный.
Стоимость квадратного метра — 28 409 ₽/м².
В Новосибирске предлагают 2-комнатную 39,9 квадрата за 1 миллион 850 тысяч рублей. Она находится на втором этаже двухэтажки 1960 года постройки, в Октябрьском районе. Санузел совмещенный, отопление печное. Автор объявления указал, что всё самое необходимое находится в шаговой доступности — детские сады, школы, магазины, пункты выдачи маркетплейсов, поликлиника, а до ближайшей станции метро две остановки.
Стоимость квадратного метра — 46 366 ₽/м².
В Томске 2-комнатная квартира площадью 29,5 квадрата продается минимум за 1,6 миллиона рублей. Она находится в Октябрьском районе, в деревянном доме, на 2-м этаже. В квартире печное отопление, санузел совмещенный. Автор объявления не указал информацию про год постройки, зато расписал выгодное местоположение: в шаговой доступности остановки, детские сады, школа. Мебель он обещает оставить покупателю.
Стоимость квадратного метра — 54 237 ₽/м².
Бюджетные трешки
Меньше всего средств потребуется на приобретение трехкомнатной в Красноярске — 2,2 миллиона рублей. За эти деньги предлагают 69 квадратов в деревянном доме из лиственницы с печным отоплением, постройки 1918 года (да, всё верно, здание — ровесник революции) в Железнодорожном районе. Впрочем, автор объявления рекомендует приобретать эту недвижимость как вложение средств: дом включен в программу реновации и будет снесен до 2026 года, уже выбран подрядчик.
Стоимость квадратного метра — 31 884 ₽/м².
Гораздо больше стоит самая дешевая трешка в Томске — 3 миллиона рублей. Квартира площадью 66,6 квадрата расположена в Ленинском районе, на 3-м этаже 3-этажного здания дореволюционной постройки — 1897 года. Отопление печное, в квартире сделан косметический ремонт.
Стоимость квадратного метра — 45 045 ₽/м².
На 50 тысяч дороже и гораздо меньшей площади можно приобрести трехкомнатную в Новосибирске. Самая бюджетная находится в Кировском районе, на 2-м этаже 4-этажного дома 1958 года постройки. Ее общая площадь — 41,8 квадратного метра, отопление центральное, санузел раздельный, сделан косметический ремонт: незначительно дороже, чем в 70-м регионе — 3 миллиона 50 тысяч рублей, зато условия более привлекательные.
Стоимость квадратного метра — 72 967 ₽/м².
Гораздо выше минимальная цена трехкомнатной в Кемерове. В нашем городе за 3 миллиона 150 тысяч продают требующую ремонта квартиру площадью 62 квадрата в панельном доме 1967 года постройки. С центральным отоплением. Жилье находится в Кировском районе, на верхнем этаже пятиэтажки.
Стоимость квадратного метра — 50 806 ₽/м².
При беглом рассмотрении заметно, что в Красноярске ниже всего стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке. Этот же областной центр оказался лидером по минимальной стоимости одно- и двухкомнатных квартир. А трешки оказались дороже всего в Кемерово, опередив Новосибирск.
На этой неделе НГС рассказывал, что происходит с ценами на квартиры в новостройках и вторичном рынке и как меняется стоимость аренды жилья в Новосибирске.