Трешка в Кемерове дороже, чем в Новосибирске? Сравнили цены на недвижимость по Сибири

Стоимость квадратного метра — 22 523 ₽/м².



В Новосибирске на собственный угол придется потратить минимум 950 тысяч рублей. За эти деньги предлагают 1-комнатную площадью 13 квадратов на первом этаже 4-этажки. Здание находится в Первомайском районе, в значительной удаленности от метро «Речной вокзал», и построено в 1962 году. Это тоже переделанное общежитие, в микроквартиру заведены душевая кабина и туалет.



Стоимость квадратного метра — 73 077 ₽/м².



В Томске самая бюджетная жилплощадь — 1-комнатная квартира в «гостинке» в Октябрьском районе. 12 квадратов выставлены на продажу в 9-этажном панельном здании 1980 года постройки, на 5-м этаже. В квартире раздельный санузел, пластиковые окна, сделан косметический ремонт, есть телефон, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь.

