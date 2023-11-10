В Новосибирске продают огромный особняк в баварском стиле за 100 миллионов — 9 фото из необычного дома

В Октябрьском районе выставили на продажу 700-метровый коттедж с баварской кладкой и вычурными воротами со скульптурами. За четырехэтажный особняк с участком в 7 соток просят 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте N1 8 ноября.
— Уникальное предложение, строение подходит как для жизни, так и для ведения бизнеса. Визитная карточка дома — это фасад, правильная баварская кладка. Так бы и смотрел на нее вечно! Форма окон — ушли от привычных стандартов и сделали верно, — говорится в описании к объекту.
Недавно мы рассказывали о другой примечательной недвижимости, выставленной на продажу — это комплекс коттеджей с прудом и английской ванной комнатой. За все просят 80 миллионов.