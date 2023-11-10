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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают огромный особняк в баварском стиле за 100 миллионов — 9 фото из необычного дома

Он расположился не на территории закрытого поселка, а на одной из самых оживленных улиц города

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Из окон дома открывается вид на панельки и оживленную улицу Кирова

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В Октябрьском районе выставили на продажу 700-метровый коттедж с баварской кладкой и вычурными воротами со скульптурами. За четырехэтажный особняк с участком в 7 соток просят 100 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте N1 8 ноября.

— Уникальное предложение, строение подходит как для жизни, так и для ведения бизнеса. Визитная карточка дома — это фасад, правильная баварская кладка. Так бы и смотрел на нее вечно! Форма окон — ушли от привычных стандартов и сделали верно, — говорится в описании к объекту.

На воротах установлена скульптура склонившегося ангела

На воротах установлена скульптура склонившегося ангела

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В доме четыре этажа и даже есть шахта для лифта

В доме четыре этажа и даже есть шахта для лифта

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Сейчас некоторые помещения в доме, судя по всему, отданы под бизнес

Сейчас некоторые помещения в доме, судя по всему, отданы под бизнес

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А вот так выглядит жилая часть особняка

А вот так выглядит жилая часть особняка

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Фотографии, как пишет продавец, представлены не со всех этажей

Фотографии, как пишет продавец, представлены не со всех этажей

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В доме несколько детских, вот одна из них

В доме несколько детских, вот одна из них

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Судя по фото, в коттедже две спальни и две детских комнаты

Судя по фото, в коттедже две спальни и две детских комнаты

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Есть еще четвертый этаж, где буквально нет ничего — назначение комнат под крышей должны придумать новые владельцы

Есть еще четвертый этаж, где буквально нет ничего — назначение комнат под крышей должны придумать новые владельцы

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Недавно мы рассказывали о другой примечательной недвижимости, выставленной на продажу — это комплекс коттеджей с прудом и английской ванной комнатой. За все просят 80 миллионов.

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