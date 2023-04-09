«Как только полетят самолеты». В Крыму обещают, что к майским праздникам уже поднимут цены на жилье

Крымский рынок недвижимости, несмотря ни на что, начал показывать тенденцию к повышению — не очень большую, но всё же цены на квадратные метры идут вверх. Об этом — в материале MSK1.RU.
Ажиотажа нет, но сделки идут
— Мы за прошлый год видели много колебаний цен, связанных с происходящими событиями: ушли из Херсона — рынок упал где-то на месяц, теракт на Крымском мосту — снова падение на месяц, объявили мобилизацию — 2–3 месяца цены держались ниже, — рассказывает глава крымского агентства недвижимости «Причал 82» Алексей Рачков. — Самое главное во всех этих ситуациях, что цены всё равно отыгрывают назад. А сейчас понемногу пошли вверх. Например, в ЖК «Никитский парк», в котором мы продаем квартиры со средним ценником 225 тысяч рублей за квадратный метр, мы их подняли уже на 7%. Да, ажиотажа нет, но сделки идут.
С экспертом по премиальному рынку жилья согласна и глава одного из старейших агентств недвижимости Севастополя:
— Да, в прошлом году Севастополь утратил прежнюю популярность из-за рисков, но сейчас цены поползли вверх и уже прибавили 3%, несмотря на работу ПВО, — уточнила директор агентства «Мультидом» Наталья Массальская. — По-прежнему не летают самолеты, мы близко к зоне СВО, а на Крымском мосту — тщательный досмотр машин и пробки, ничего не изменилось. Но за год люди к этому просто привыкли.
По данным аналитического отдела агентства «Мультидом», средние цены на квадратный метр в Севастополе сегодня составляют 153 тысячи рублей. Это выше, чем в прошлом месяце, на 0,8%.
«Покупали этажами, а теперь квартирами со скидкой»
— Одна из главных проблем самой желанной части крымского рынка недвижимости — ее нехватка на Южном берегу, — добавил глава агентства недвижимости Алексей Рачков. — Между морем и лесными заповедниками в горах — полоса в несколько километров, где самые привлекательные земли уже застроены. А ограниченное предложение диктует высокие цены, тем более, что сейчас в продаже не так много достойных объектов.
По словам Рачкова, первый бум на крымском рынке недвижимости случился в 2014 году — после присоединения полуострова к России.
— Тогда квартиры скупали этажами несмотря на то, что документы еще не были переоформлены на российские, — рассказал он. — Я помню, как газовщик из Уренгоя покупал сразу квартиру себе, брату, другу и начальнику на работе. Всю присутствующую на рынке недвижимость размели за год.
Следующий бум на крымские метры случился в 2019 году, после окончания строительства Крымского моста.
— Народ в прямом смысле слова поехал за квартирами на Южном берегу, в Севастополе, некоторые не доезжали так далеко и брали недвижимость в Керчи и Феодосии, — сообщил Алексей Рачков.
А последний всплеск на рынке случился в 2020–21 годах, во время пандемии коронавируса.
— Вы не представляете, что творилось в Крыму, особенно на объектах премиального сегмента, — поделился воспоминаниями глава агентства недвижимости. — Приехала, наверное, половина российского списка «Форбс».
У нас был покупатель из Уфы, правда, с бизнесом в Москве, который купил сразу 6 домов на полмиллиарда долларов, — добавил он. — Но качественных квадратных метров было не так много, поэтому у многих инвесторов созрел бизнес-план — строить современные жилые комплексы на южном берегу полуострова сразу на 800–1000 квартир. Обычно в год на южном берегу Крыма строилось где-то 4–5 домов, а тут собрались возводить 15.
Но из-за того, что документы на строительство многоэтажного комплекса в Крыму оформить сложнее и дольше, чем в других регионах России, к 2022 году реальные работы начались только на двух строительных площадках. Сейчас эти жилые комплексы премиум-класса уже на рынке.
— Да, продажи у них минимальные, так как цены от 300 тысяч рублей за квадратный метр и выше, на мой взгляд, не соответствуют реальному рынку, — уточнил Рачков.
На рынке недвижимости для постоянного проживания ситуация очень похожа. В 2019 году, когда заработал Крымский мост, цены росли и на вторичном рынке, и в новостройках, в среднем на 30–40% каждый год. Пандемия только подстегнула продажи — новостройки улетали на этапе строительства. Вместе с инвесторами, скупавшими жилье на уровне котлована, чтобы потом перепродать готовые метры, квартиры активно приобретали жители материковой России: кто-то переезжал на постоянное место жительства, кто-то готовил плацдарм для будущей пенсии, кто-то покупал квартиры, чтобы сдавать в аренду.
— Москва, Санкт-Петербург и «холодные» регионы — вот кто был основным покупателем крымских квадратных метров, — объяснила глава агентства недвижимости Наталья Массальская. — Их доля на рынке составляла 80%.
Но с весны 2022 года рынок крымской недвижимости претерпел изменения — спрос, цены и сами покупатели отличаются от того, что было до объявления СВО.
Ипотека и сертификаты — друзья покупателя
— Наш рынок недвижимости хорошо оживил «ветерок из Херсона» — так я называю жителей этого города и Херсонской области, которые получили жилищные сертификаты на покупку недвижимости, — рассказала Наталья Массальская. — Да, например, в Севастополе квадратные метры не дешевые, но многие херсонцы едут туда, так как у них есть жизненные интересы — тут у них родные, друзья или возможность получить работу. Чтобы купить квартиру или дом, им приходится добавлять средства материнского капитала, брать ипотеку, добавлять свои сбережения, у кого они есть. Волнуются, конечно, и за ситуацию вокруг Крыма, и за свои дома, оставленные за линией фронта. Но покупают — сделки идут. Тем более, эти сделки проходят за государственные деньги, поэтому покупатели из Херсона и области — надежные плательщики.
Оживились и крымчане. За счет госпрограмм, семейной ипотеки стало легче купить жилье, пусть бюджетное, но все-таки собственное.
— Сейчас основной покупатель бюджетных квартир — жители Крыма и Севастополя. На втором месте — жители других регионов России. Уже не подавляющее большинство, но почти половина, — сообщила глава агентства недвижимости Наталья Массальская. — Тем более, что сейчас есть возможность проводить сделки дистанционно. Если человек понимает, какую квартиру он покупает, например, он видел ее прежде, то уже не нужно ехать в Крым, чтобы оформить документы.
Третья категория покупателей крымских метров — жители новых российских регионов, из ДНР и ЛНР.
— Приезжают, смотрят и квартиры, и земельные участки, — добавила Массальская. — В последнее время сделки с покупателями из ДНР и ЛНР потихоньку увеличиваются. Паники на рынке давно нет. Были несколько нервозных всплесков, но сейчас те, кто тогда выставил квартиры по низким ценам, жалеют о своей недальновидности.
Со специалистом по недвижимости из Севастополя согласен и эксперт по Южному берегу Крыма:
— Сейчас рынок на стороне покупателя: каждый, кто собрался покупать недвижимость в Крыму, понимает, что может торговаться — при личном общении можно получить 10–15% скидки. А может, и больше. Цены на недвижимость восстанавливаются — рынок уже привык к СВО. А как только самолеты полетят, стоимость квадратного метра поднимется процентов на 20–30.
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