«Как только полетят самолеты». В Крыму обещают, что к майским праздникам уже поднимут цены на жилье

«Покупали этажами, а теперь квартирами со скидкой»

— Одна из главных проблем самой желанной части крымского рынка недвижимости — ее нехватка на Южном берегу, — добавил глава агентства недвижимости Алексей Рачков. — Между морем и лесными заповедниками в горах — полоса в несколько километров, где самые привлекательные земли уже застроены. А ограниченное предложение диктует высокие цены, тем более, что сейчас в продаже не так много достойных объектов.



По словам Рачкова, первый бум на крымском рынке недвижимости случился в 2014 году — после присоединения полуострова к России.

