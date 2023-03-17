Новосибирск занял второе место в России по количеству высотных домов

Портал SkyscraperCity составил рейтинг российских городов по количеству зданий с 20 этажами и более. Новосибирск занял в нем второе место, уступив только Екатеринбургу. Третьим стал Красноярск, четвертым — Ростов-на-Дону, пятерку лидеров замыкает Уфа.
Стоит отметить, что в общем рейтинге не представлены Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В исследовании участвуют города, в которых есть построенные здания от 20 этажей и выше (без учета технических этажей).
13 марта стало известно, что Новосибирская область заняла