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Новосибирск занял второе место в России по количеству высотных домов

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область в общем рейтинге не участвуют

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Екатеринбург значительно обошел Новосибирск в рейтинге

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Портал SkyscraperCity составил рейтинг российских городов по количеству зданий с 20 этажами и более. Новосибирск занял в нем второе место, уступив только Екатеринбургу. Третьим стал Красноярск, четвертым — Ростов-на-Дону, пятерку лидеров замыкает Уфа.

Методика расчета и <nobr class="_">топ-5</nobr> городов по количеству высоток

Методика расчета и топ-5 городов по количеству высоток

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Стоит отметить, что в общем рейтинге не представлены Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В исследовании участвуют города, в которых есть построенные здания от 20 этажей и выше (без учета технических этажей).

13 марта стало известно, что Новосибирская область заняла 12-е место по количеству преступлений в России. В регионе втрое меньше зарегистрированных преступлений, чем в Москве.

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