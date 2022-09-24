Что будет с рынком недвижимости во время мобилизации? Объясняем в одном видео

— Средняя полоса от Урала, Черноземье, и всё, что ближе к Москве. Ситуация стабильная, сделки продолжают идти, — пояснил Игорь Горский. — Здесь просто больше крупных городов, никто не замечает изменений на рынке. Уникальная ситуация — Петербург и Москва. [Здесь] цены стали расти. Люди предположили, что сейчас те деньги, которые у них остались, лучше инвестировать в объекты недвижимости, потому что недвижимость — самый стабильный наш ресурс.