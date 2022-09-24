Что будет с рынком недвижимости во время мобилизации? Объясняем в одном видео
Эксперт рассказал, что ситуация на рынке разнится в зависимости от расположения регионов
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого у людей ожидаемо возникло много вопросов на самые разные темы. Один из них — чего ждать на рынке недвижимости в ближайшее время. Вице-президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский рассказал о том, что сейчас происходит с недвижимостью и чего ждать от цен на жилье.
По словам эксперта, сейчас ситуация на рынке разнится в зависимости от территориального расположения регионов. Например, на территории от Дальнего Востока до Урала спрос на объекты недвижимости остановился, сделки пока не заключаются, поскольку люди не до конца понимают, какой будет дальнейшая ситуация. Цены на жилье при этом не падают.
— Средняя полоса от Урала, Черноземье, и всё, что ближе к Москве. Ситуация стабильная, сделки продолжают идти, — пояснил Игорь Горский. — Здесь просто больше крупных городов, никто не замечает изменений на рынке. Уникальная ситуация — Петербург и Москва. [Здесь] цены стали расти. Люди предположили, что сейчас те деньги, которые у них остались, лучше инвестировать в объекты недвижимости, потому что недвижимость — самый стабильный наш ресурс.
Сейчас, по мнению Игоря Горского, на рынке возникнет небольшой ажиотажный рост цен на жилье, после чего ситуация выровняется до ноября-декабря.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— За 2022 год цена на недвижимость вырастет от 10 до 15% (относительно начала года. — Прим. ред.). Начало сентября — был рост. И мы прогнозировали рост в октябре и ноябре. Предполагаю, что в связи с новыми реалиями <...> рост рынка будет чуть меньше. Видимо, сейчас будет небольшой ажиотажный спрос <...> и, может быть, будет опять небольшой рост в ноябре-декабре.
Более подробно о том, что будет происходить на рынке недвижимости в ближайшее время, мы рассказали в отдельном материале. В частности, эксперты уверены, что серьезных изменений с ценами на недвижимость не произойдет, будет наблюдаться небольшое снижение из-за недавнего решения Центробанка опустить ключевую ставку до 7,5%. А вот относительно спроса на жилье мнения специалистов разнятся.
Узнать все последние новости о СВО и частичной мобилизации вы можете в текстовой онлайн-трансляции.