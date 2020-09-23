«Постройте по такой цене хотя бы коровники». Аналитик ответил на резкий выпад Варламова против дешёвого жилья в Новосибирске

Почитайте историю КПСС. Хрущёвки строили как временное жильё, на период перехода от социализма к коммунизму. Дальше всем бы выдали квартиры по потребности, а поскольку в дороге никто кормить не обещал, то и кухни делали по 5–6 квадратных метров. У «Дискуса» средняя площадь квартиры больше 50 квадратных метров.



Для большинства замкадовцев жители Москвы родились с золотой ложкой во рту.



Один квадратный метр на Малой Бронной может стоить в 2 раза дороже квартиры на улице Бронной в Новосибирске. Именно за счёт недорогих квартир и прирастал третий город России на 20–25 тысяч человек в год в 2010–2015 годах. У нас строят разное жильё, но строительный рынок идёт за продажами, и, к сожалению, это определяет структуру нового строительства.



Что касается меня, то я 15 лет прожил в панельном доме. И во многом благодаря тому, что купил недорогую квартиру через ЖСК в Бердске, не платил ни кредитов, ни за аренду и смог заработать на жильё в центре Новосибирска.



Это стандартная квартирная карьера для тех, кому не досталась квартира от бабушки, отсюда и моё отношение к застройщикам.

