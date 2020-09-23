«Постройте по такой цене хотя бы коровники». Аналитик ответил на резкий выпад Варламова против дешёвого жилья в Новосибирске

15 сентября на НГС вышла колонка независимого аналитика Сергея Николаева, который объяснил, почему, несмотря на критику, жильё у компании «Дискус» покупают, а глава компании остаётся депутатом. На аналитика обрушились комментаторы, обвинив его в ангажированности. Поливание грязью Плющихинского жилмассива не выдержала его жительница Анастасия Миронова. Она написала гневную и очень обсуждаемую колонку о том, почему лучше жить в «гетто», чем в хрущёвке у метро. Тема дешёвого и популярного жилья вызвала бурную реакцию у читателей, а обе колонки удостоились внимания популярного российского блогера Ильи Варламова, который выступал с критикой домов компании «Дискус». Независимый аналитик Сергей Николаев решил ответить известному блогеру — публикуем его авторскую колонку.
Сергей Николаев — независимый аналитик рынка недвижимости. Ведёт фотохронику всех новостроек Новосибирска с 2006 года — в его базе фотографии всех строящихся домов за последние 15 лет с периодичностью раз в квартал. Это позволяет оценить, что и как строилось и на какое время задержался ввод новостройки. На основе информации о продажах, темпах строительства и ряде других критериев Сергей Николаев разработал собственную методику для рейтинга надёжности застройщиков и каждого объекта. Входит в региональный экспертный совет Национального объединения застройщиков жилья. Аналитик новосибирского отделения Российской гильдии управляющих девелоперов.
После выборов, когда информация уже не влияет на результаты и статьи сложно причислить к заказным, люди стали анализировать результаты. Редакция НГС предложила мне написать колонку, и я не смог отказать себе в удовольствии пнуть осиное гнездо. И тут выяснилось, что определённые персонажи, которые считают себя вправе очернять или возвышать целые города, крайне возмущены, что плебеи из провинции смеют открывать рот по вопросу, решённому ими раз и навсегда.
После расследований, проведённых двумя гуру, крайнее возмущение вызывает сам факт, что независимый эксперт хотя и не предлагает «посадить Джулая на божничку», но, похоже, симпатизирует Алексею Юрьевичу. Неужели кто-то считает, что дешёвый пасквиль из уст блогера, у которого всё ранжируется по одному критерию, должен весить больше, чем миллион квадратных метров доступного жилья, построенного за 15 лет?
Существенная часть недостатков, отмеченных в статьях, имеет место быть, но сильно сомневаюсь, что критики смогли бы с такой себестоимостью построить хотя бы коровники, не говоря о жилье.
А как виртуозно передёргиваются факты! Как пишет Илья Варламов: «Вот я смотрю сверху на жилмассив Плющихинский и не вижу ничего, кроме парковки и пустырей».
Наверное, нимб на голову давит и мешает увидеть одну из самых больших школ Новосибирска и три детских сада.
Вот ещё замечательное умозаключение: «А насчёт планировки смешная шутка. Планировку хрущёвок прорабатывали лучшие советские архитекторы, которые ломали голову над тем, как разместить несколько человек на весьма ограниченном пространстве».
Почитайте историю КПСС. Хрущёвки строили как временное жильё, на период перехода от социализма к коммунизму. Дальше всем бы выдали квартиры по потребности, а поскольку в дороге никто кормить не обещал, то и кухни делали по 5–6 квадратных метров. У «Дискуса» средняя площадь квартиры больше 50 квадратных метров.
Для большинства замкадовцев жители Москвы родились с золотой ложкой во рту.
Один квадратный метр на Малой Бронной может стоить в 2 раза дороже квартиры на улице Бронной в Новосибирске. Именно за счёт недорогих квартир и прирастал третий город России на 20–25 тысяч человек в год в 2010–2015 годах. У нас строят разное жильё, но строительный рынок идёт за продажами, и, к сожалению, это определяет структуру нового строительства.
Что касается меня, то я 15 лет прожил в панельном доме. И во многом благодаря тому, что купил недорогую квартиру через ЖСК в Бердске, не платил ни кредитов, ни за аренду и смог заработать на жильё в центре Новосибирска.
Это стандартная квартирная карьера для тех, кому не досталась квартира от бабушки, отсюда и моё отношение к застройщикам.
И не берите на себя слишком много: «Когда вышел мой пост о "Просторном", девелопер через местные СМИ поспешил сообщить, что всё это заказуха, а посреди микрорайона состоялся митинг "счастливых собственников жилья"» (Сергей Николаев цитирует пост Ильи Варламова. — Прим. ред.).
Пару раз на вас обратят внимание, а дальше караван продолжит движение. Как вы там окрестили квартиры «Дискуса» — «джулаевки». Вам бы поаккуратнее с клише, а то как бы пасквили, пропитанные снобизмом с большим количеством матов и не совсем проверенных фактов, не стали называть «варламчиками».
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