Политика Пел с Фоминым и убирал город: мэру Новосибирска исполнилось 49 лет — подборка фото
Пел с Фоминым и убирал город: мэру Новосибирска исполнилось 49 лет — подборка фото
В должность главы Максим Кудрявцев вступил в апреле и впервые отмечает личный праздник в качестве мэра
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Сегодня, 29 августа, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 49 лет. В честь праздника НГС собрал несколько фотографий главы города. Смотрите, как новый мэр убирал город, пел с Митей Фоминым и смотрел концерт под дождем.
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