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Политика Пел с Фоминым и убирал город: мэру Новосибирска исполнилось 49 лет — подборка фото

Пел с Фоминым и убирал город: мэру Новосибирска исполнилось 49 лет — подборка фото

В должность главы Максим Кудрявцев вступил в апреле и впервые отмечает личный праздник в качестве мэра

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10 комментариев

Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля, он впервые отмечает свой день рождения в качестве главы города

Сегодня, 29 августа, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву исполнилось 49 лет. В честь праздника НГС собрал несколько фотографий главы города. Смотрите, как новый мэр убирал город, пел с Митей Фоминым и смотрел концерт под дождем.

Максим Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска, которого выбирали не все горожане. Кандидатов сначала отобрала специальная комиссия, после решение принимали депутаты Горсовета

У нового мэра хороший опыт в управлении, он — бывший топ-менеджер «Ростелекома». В политике Максим Кудрявцев тоже успел побывать: с 2016 года по 2021 год он был депутатом Госдумы

Первое, что планировал сделать мэр на посту — максимально почистить город к 9 Мая. Получилось ли это сделать, решать вам. Но на субботники глава города точно выходил сам

А на концерте во время Дня города Максима Кудрявцева не испугал дождь

Оказалось, что мэр и поет неплохо, например, на Народной премии НГС он спел вместе с Митей Фоминым. Зал был доволен: хохотал и аплодировал

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День рождения Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
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Комментарии
11
Zemb
29 августа 2024, 15:17
блиновская на свой ДР в СИЗО нарисовала вазу с цветами, а это чё нарисовал?
варенник
29 августа 2024, 15:11
Ну-у-у-у! заживем!
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