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Политика Горархив обнародовал письма вице-президента США высокопоставленным новосибирцам — что изумило Никсона

Горархив обнародовал письма вице-президента США высокопоставленным новосибирцам — что изумило Никсона

Письма были написаны 3 августа 1959 года, их содержание публике стало известно только сейчас

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5 комментариев
Больше всего Ричарда Никсона впечатлил новосибирский балет

Новосибирский городской архив обнародовал письма вице-президента США Ричарда Никсона, написанные 65 лет назад. Политик посетил столицу Сибири в последних числах июля 1959, через несколько дней после возвращения на родину, он написал высокопоставленным лицам города благодарственные письма.

— Вице-президент был поражен гостеприимностью и культурным развитием нашего города. Кроме посещения выдающихся промышленных предприятий, Новосибирской ГЭС и строящегося Академгородка, для него был организован просмотр балета «Лебединое озеро». После посещения театра он сказал: «Подумать только! В этом далеком сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного», — отметили в Горархиве.

Архив опубликовал два письма Никсона двум высокопоставленным новосибирцам, их содержание почти идентично. На фото письмо, адресованное директору оперного театра Семену Зельманову

Письма со словами благодарности и впечатления от культурных объектов Новосибирска были опубликованы к 65-летию со дня поездки Никсона. На русский язык его перевели учителя средней школы №42 Ирина Сафонова и Софья Лютц.

Среди писем было также обращение к председателю горисполкома Виктору Шевнину и председателю Совнархоза Валентину Забалуеву.

Ранее мы показали архивные кадры затмения в Новосибирске 40-летней давности.

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Комментарии
12
Звездолет Сигареты Вега
30 июля 2024, 14:23
Этого не может быть! Путин подделал все его письма.
Grape Reflection 🍇
30 июля 2024, 14:35
Что бы он сказал о точечной застройке территории ЦУМа?
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