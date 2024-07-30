Горархив обнародовал письма вице-президента США высокопоставленным новосибирцам — что изумило Никсона

Больше всего Ричарда Никсона впечатлил новосибирский балет Источник: Юрий Орлов











Новосибирский городской архив обнародовал письма вице-президента США Ричарда Никсона, написанные 65 лет назад. Политик посетил столицу Сибири в последних числах июля 1959, через несколько дней после возвращения на родину, он написал высокопоставленным лицам города благодарственные письма.



— Вице-президент был поражен гостеприимностью и культурным развитием нашего города. Кроме посещения выдающихся промышленных предприятий, Новосибирской ГЭС и строящегося Академгородка, для него был организован просмотр балета «Лебединое озеро». После посещения театра он сказал: «Подумать только! В этом далеком сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного», — отметили в Горархиве.

Архив опубликовал два письма Никсона двум высокопоставленным новосибирцам, их содержание почти идентично. На фото письмо, адресованное директору оперного театра Семену Зельманову Источник: Новосибирский городской архив / «ВКонтакте»











Письма со словами благодарности и впечатления от культурных объектов Новосибирска были опубликованы к 65-летию со дня поездки Никсона. На русский язык его перевели учителя средней школы №42 Ирина Сафонова и Софья Лютц.



Среди писем было также обращение к председателю горисполкома Виктору Шевнину и председателю Совнархоза Валентину Забалуеву.

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