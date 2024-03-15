Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента

Свой голос уже отдал глава Русской православной церкви, видео, на котором патриарх Кирилл опускает бюллетень в урну для голосования, опубликовали официальные российские СМИ. Представители других конфессий тоже уже посетили участки для голосования, многие из них призывают своих единоверцев последовать этому примеру. Известно, что свой голос на выборах президента отдали главный раввин России Берл Лазар, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен и председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин.