Еще двое кандидатов заявились на пост мэра Новосибирска — один из них из Кузбасса

15 марта сразу несколько новых кандидатов подали документы на конкурс по выбору мэра Новосибирска.
Среди них — советник ООО «Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев. О подаче документов мужчина сообщил корреспонденту НГС.
По словам Лукашева, он решил заявить свою кандидатуру, так как на должность мэра ему позволяет пойти накопившийся опыт. Дмитрий расскзал, что у него есть множество идей по поводу того, как улучшить жизнь города и его жителей, решить транспортные проблемы.
— В программе я все это прописываю, — отмечает советник Дмитрий Лукашев.
Кандидату 57 лет. Он окончил Сибирский государственный университет транспорта по специальности инженер-экономист. В ГК «Техногаз» начал работать с 2000 года. В разное время был депутатом. В 2020-м избирался в Политсовет регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области. В 2021 году стал членом правления новосибирского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».
Еще один кандидат — 36-летний Максим Картуков. О том, что сегодня он подал документы на конкурс, рассказали в его пресс-службе.
Картуков родился на Кузбассе. В 2010 году окончил Томский политехнический институт по специальности прикладная информатика в экономике. С 2021 года — генеральный директор управляющей компании «Жилкомсервис» в Юрге.
Претендентов на пост городского главы будет выбирать специальная комиссия. Кандидаты представят горсовету Новосибирска не менее двух кандидатов на должность.
Сегодня также стало известно, что свою кандидатуру на пост мэра может предложить заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.
Ранее НГС побеседовал с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора. Как выяснилось, в их числе почти нет оппозиционеров, а мэр может стать лояльным почти всем группам влияния. Эксперты не ждут особых противостояний среди политиков, но кое-что их все же удивило.