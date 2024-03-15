Еще двое кандидатов заявились на пост мэра Новосибирска — один из них из Кузбасса

— В программе я все это прописываю, — отмечает советник Дмитрий Лукашев.



Кандидату 57 лет. Он окончил Сибирский государственный университет транспорта по специальности инженер-экономист. В ГК «Техногаз» начал работать с 2000 года. В разное время был депутатом. В 2020-м избирался в Политсовет регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области. В 2021 году стал членом правления новосибирского регионального отделения международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».

