Путин больше двух часов выступал с посланием Федеральному собранию: пересказываем коротко речь президента

— Не мы начали войну на Донбассе, но мы делаем всё, чтобы ее закончить. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан, — подчеркнул Путин.



Президент добавил, что Вооруженные силы России уверенно наступают «по целому ряду направлений», и посвятил минуту молчания погибшим бойцам.

Также Владимир Путин вспомнил слова западных лидеров, которые заявили о возможности отправки на Украину военных контингентов НАТО. Глава государства предупредил, что это может плохо кончиться.

