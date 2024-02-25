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Спецоперация на УкраинеОбзор

Медведев объяснил, когда задачи спецоперации можно будет признать выполненными: новости СВО за неделю

Собрали главное, что случилось за последние семь дней

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Медведев поделился с журналистами своим взглядом на СВО

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждое воскресенье мы рассказываем вам о главных событиях минувшей недели, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19–25 февраля.

Санкции

США и Европа ввели новые санкцйии против России. Как заявил Джо Байден, причиной послужила смерть Алексея Навального, а также продолжающаяся спецоперация на Украине.

В списках — губернаторы, министры и известные компании.

Среди предприятий и компаний, попавших под санкции США, в списке числятся:

  • опытно-конструкторское бюро «Сухого»;
  • Уральский завод транспортного машиностроения;
  • завод «Вега»;
  • АО «Росгеология»;
  • Трубная металлургическая компания;
  • производитель автомобилей Aurus;
  • девелоперская группа «ПИК»;
  • АО «Газпром космические системы»;
  • ООО «Русхимальянс»;
  • ИТ-компании «Т1» и «Ред Софт»;
  • судостроительный комплекс «Звезда».

Также новые санкции ввела Канада и Австралия.

Интервью Медведева

Дмитрий Медведев дал большое интервью росийским СМИ. Он сказал, что Россия должна создать защитный кордон, который застрахует от любых поползновений на ее земли. Это значит две вещи:

— Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции, — передает слова Медведева ТАСС.

Только в этом случае, продолжил зампред Совбеза России, «можно будет признать, что задачи выполнены». Другие тезисы интервью:

  • мир не застрахован от начала ядерного конфликта, «часы Судного дня» очень сильно ускорились;
  • Россия не отказывалась от переговоров с Украиной;
  • но они станут возможны, когда в Киеве сменится власть;
  • конфискация замороженных на Западе российских активов была бы «взломом правового миропорядка»;
  • российский оборонно-промышленный комплекс зарекомендовал себя наилучшим образом.

Происшествия

Беспилотники ВСУ перехватывали в разных регионах страны. 22 февраля в Белгородской области двух мужчин ранило при атаке дронами села Глотово.

23 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв. ЧП сняли на видео.

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— Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, — отчитался губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

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