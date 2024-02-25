Медведев объяснил, когда задачи спецоперации можно будет признать выполненными: новости СВО за неделю

— Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, — отчитался губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.