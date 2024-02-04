Из-за обстрела пекарни в ЛНР погиб ребенок, беременная и еще 26 человек: новости СВО за 4 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 февраля.
Удар по пекарне в Лисичанске
28 человек погибли в Лисичанске после удара по кафе и пекарне. Среди них 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. Одна из женщин была беременна, об этом сообщил зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.
Еще 10 человек ранены, всем им оказали медпомощь. При стабилизации состояния пострадавших готовы отправить на лечение в клиники субъектов РФ.
Поисково-спасательная операция завершена. Работы вели всю ночь. Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура в ЛНР.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военных следователей Следственного комитета России сообщают, что для удара использовалась, предположительно, ракетная система залпового огня HIMARS.
Лисичанск находится рядом с линией фонта, примерно в 100 км от столицы региона — Луганска.
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— Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению, — пообещал курский губернатор Роман Старовойт.
В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» (16+) с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт.
Причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле именно Серебрякова и Раппопорт.
— Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку, — возмутился Казанский.
В Министерстве культуры Ярославской области подумали и решили запретить показ постановки. Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.
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США сообщили, что не станут вмешиваться в возможное решение Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи о том, что готовится его отставка, ходят последние несколько дней.
— Это не тот вопрос, в котором власти США должны принимать то или иное решение, — передает ТАСС слова помощника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Также Салливана спросили, как возможная отставка повлияла бы на ситуацию на фронте. На этот вопрос тот отвечать не стал.