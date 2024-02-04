Из-за обстрела пекарни в ЛНР погиб ребенок, беременная и еще 26 человек: новости СВО за 4 февраля

Удар по пекарне в Лисичанске

28 человек погибли в Лисичанске после удара по кафе и пекарне. Среди них 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок. Одна из женщин была беременна, об этом сообщил зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин.

Еще 10 человек ранены, всем им оказали медпомощь. При стабилизации состояния пострадавших готовы отправить на лечение в клиники субъектов РФ.

Поисково-спасательная операция завершена. Работы вели всю ночь. Глава республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура в ЛНР.