Новосибирские пограничники отобрали 60 паспортов с начала года и отказались пропускать людей — на каком основании

Новосибирские пограничники с начала 2024 года отобрали уже более 60 паспортов и отказали людям в пересечении границы. Такие полномочия у них появились после вступления в силу постановления Правительства РФ № 2090 от 9 декабря 2023 года.
— На подразделения пограничного контроля возложены новые функции по изъятию заграничных (дипломатических, служебных) паспортов граждан России, при выявлении в них недостоверных сведений или признаков непригодности, — объяснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
В законе прописаны признаки, по которым определяется непригодность паспорта. Среди них:
- нарушение элементов защиты бланка паспорта, размытие страниц вследствие воздействия различных жидкостей, разрушение голограммы, скрепляющей фотографию, замена сшивной нити и ряд других;
- повреждения, нарушающее целостность бланка паспорта, отсутствие страниц или их части, отслоение ламинирующей пленки вследствие чего имеется доступ к фотографии и нарушение целостности нанесенной информации, повторное ламинирование в т.ч. клейкой лентой (скотчем), а также самостоятельный ремонт надорванных (оторванных) страниц с использованием клея или клейкой ленты (скотча);
- нарушение алгоритма формирования в паспорте машиночитаемой зоны, разность сроков окончания действия паспорта в машиночитаемой зоне и соответствующем поле паспорта, несоответствие пола в машиночитаемой зоне и соответствующем поле паспорта, отсутствие части машиночитаемой зоны и другие.
Также признаются недействительными паспорта лиц, которые ранее подали заявление об утере паспорта.
В декабре прошлого года военный из Красноярска попал под суд за попытку выехать за границу по паспорту брата-близнеца.