Военный пытался улететь из Красноярска в Таиланд по паспорту брата-близнеца

Военный из Красноярска попал под суд за попытку выехать за границу по паспорту брата-близнеца, передают наши коллеги из NGS24.RU.
Ефрейтор с фамилией Алиев пытался улететь в Таиланд в апреле 2023 года. Поскольку ему временно запрещен выезд за пределы страны, он решил воспользоваться заграничным паспортом своего брата-близнеца.
Военный предоставил документ на паспортном контроле, и его тут же задержали пограничники. Как сотрудники догадались, что перед ними совсем не тот человек, что в предоставленном им паспорте, в Красноярском гарнизонном военном суде не уточнили.
Против ефрейтора возбудили уголовное дело. 29 ноября Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал Алиева на