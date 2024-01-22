Рынок в Донецке попал под обстрел, погибли 25 человек: новости СВО за 21 января

Обстрел рынка в Донецке

ВСУ обстреляли рынок на западе Донецка. В воскресенье на нем было полно людей, погибли не менее 25 человек. Медики продолжают работать на месте трагедии и забирать раненых. Многие из них — в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети. Госпитализировано 18 пострадавших.

Россия запросила заседание Совбеза ООН, на нем будут обсуждать удар по рынку. 22 января объявлен в ДНР днем траура.