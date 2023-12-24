На выборы президента выдвинулся Борис Надеждин. Он известен как друг Немцова

23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула своего кандидата на выборы президента. Это 60-летний Борис Надеждин.
Надеждин — бывший депутат Госдумы. Он известен как друг покойного Бориса Немцова, критик Путина и противник СВО. Съезд «Гражданской инициативы» единогласно поддержал его кандидатуру.
— Мое выдвижение проходит в соответствии с действующим законодательством РФ. На Съезде сегодня присутствуют представители Министерства юстиции, ЦИК и 60 делегатов из 49 регионов страны, — сообщил Надеждин.
Мы подробно рассказывали о его биографии и позициях.
Свои кандидатуры также выдвинули КПРФ (и это не Зюганов) и ЛДПР (от партии идет ее глава, Леонид Слуцкий). Владимир Путин идет как самовыдвиженец, в его поддержку уже начали сбор подписей.