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Выборы президента 2024

На выборы президента выдвинулся Борис Надеждин. Он известен как друг Немцова

Надеждин стал кандидатом от партии «Гражданская инициатива»

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Для того чтобы попасть в бюллетень Надеждину необходимо пройти регистрацию в ЦИК и собрать 100 тысяч подписей

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23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула своего кандидата на выборы президента. Это 60-летний Борис Надеждин.

Надеждин — бывший депутат Госдумы. Он известен как друг покойного Бориса Немцова, критик Путина и противник СВО. Съезд «Гражданской инициативы» единогласно поддержал его кандидатуру.

— Мое выдвижение проходит в соответствии с действующим законодательством РФ. На Съезде сегодня присутствуют представители Министерства юстиции, ЦИК и 60 делегатов из 49 регионов страны, — сообщил Надеждин.

Мы подробно рассказывали о его биографии и позициях.

Свои кандидатуры также выдвинули КПРФ (и это не Зюганов) и ЛДПР (от партии идет ее глава, Леонид Слуцкий). Владимир Путин идет как самовыдвиженец, в его поддержку уже начали сбор подписей.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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