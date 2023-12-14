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Спецоперация на Украине

Будет ли вторая волна мобилизации? Ответ Путина

По словам президента, в этом нет необходимости

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Во время подведения итогов года Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации. Его спросили о том, будет ли вторая волна.

— У нас прошла частичная мобилизация и мы призвали 300 тысяч человек, — напомнил Путин. — После этого мы начали большую — компанию по привлечению людей на добровольной основе. На вчерашний вечер, мне доложили, 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках не кончается. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

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Владимир Путин
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