Будет ли вторая волна мобилизации? Ответ Путина

Во время подведения итогов года Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации. Его спросили о том, будет ли вторая волна.

— У нас прошла частичная мобилизация и мы призвали 300 тысяч человек, — напомнил Путин. — После этого мы начали большую — компанию по привлечению людей на добровольной основе. На вчерашний вечер, мне доложили, 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках не кончается. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

