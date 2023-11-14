«Помилован президентом». Осужденный на 20 лет за организацию убийства Анны Политковской отправился на СВО

Осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов отправился в зону СВО и был помилован. Об этом MSK1.RU сообщил его адвокат Алексей Михальчик. Хаджикурбанова отправили в колонию в 2014-м.
Анна Политковская работала специальным корреспондентом «Новой газеты». Она освещала события в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В 2002 году участвовала в переговорах с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве. В октябре 2006 года Анну Политковскую застрелили в лифте ее дома в Москве. В 2021 году срок давности по делу об убийстве журналистки истек: заказчики до сих пор не установлены.
По информации Михальчика, Хаджикурбанов отправился в зону боевых действий еще в 2022 году и участвовал в СВО с первых месяцев в качестве контрактника.
— Этот контракт у него закончился, он был помилован президентом и продолжает выполнять боевые задачи в качестве добровольца. Повторно заключил контракт. Занимает какую-то командную должность. Видимо, это связано с тем, что он имеет большой боевой опыт. В 90-е он был бойцом спецназа, командиром подразделения, — рассказал MSK1.RU адвокат.
Сергей Хаджикурбанов — бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы (регионального управления по борьбе с организованной преступностью. — Прим. ред.). Его уволили в 2003 году, а позднее осудили на четыре года за превышение служебных полномочий. Срок заключения Хаджикурбанова пересмотрели, и он вышел на свободу в 2006-м.
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В 2007 году его арестовали по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. В 2014 году Мосгорсуд приговорил Сергея Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он должен был отбывать наказание до 2027 года с момента ареста.
Анне Политковской могло бы исполниться в этом году 65 лет. В день ее рождения, 8 октября, москвичи возложили цветы у мемориалов, установленных в память о журналистке. Один из них находится у подъезда дома на Лесной улице, где она жила. Другой — у здания редакции «Новой газеты».
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