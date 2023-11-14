«Помилован президентом». Осужденный на 20 лет за организацию убийства Анны Политковской отправился на СВО

Анна Политковская работала специальным корреспондентом «Новой газеты». Она освещала события в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В 2002 году участвовала в переговорах с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке в Москве. В октябре 2006 года Анну Политковскую застрелили в лифте ее дома в Москве. В 2021 году срок давности по делу об убийстве журналистки истек: заказчики до сих пор не установлены.