Путин выступил с обращением к россиянам. Вот что он сказал

Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.



Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

