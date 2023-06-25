Пробки из-за колонн ЧВК «Вагнер» и реакция мира на попытку мятежа: события вокруг СВО за 25 июня

Попытка мятежа: последствия

О том, что бойцы ЧВК «Вагнер» покидают территорию регионов, заявили власти Воронежской, Липецкой и Ростовской областей. Из-за прохождения колонны военной техники ЧВК на трассе М-4 «Дон» скопилась пробка. Бойцы спецподразделения «Ахмат» также сообщили ТАСС, что возвращаются в зону проведения СВО из Ростовской области.

В регионах восстановлено движение по трассам, возобновлены рейсы автобусов и поездов. В Ростове снова начала работать сеть «Вкусно — и точка», Ozon и сервисы «Яндекса».