«Есть ли голова и сердце у этих людей?»: Травников отчитал строителей, накрывших мусор баннером об СВО

Губернатор Новосибирский области Андрей Травников прокомментировал скандал с укрытием строительного мусора баннером с изображением героя СВО.
— Вызывают вопросы действия не только строителей, небрежно накинувших баннер на груду стройматериалов, но и тех, кто заказывал размещение, а также устанавливал и демонтировал его. Не скрываю своего возмущения! Есть ли голова на плечах и сердце в груди у этих людей?!! Надеюсь, все сделали соответствующие выводы и подобных случаев впредь не повторится. Я поручил объяснить всем этим деятелям, в чем они неправы! — написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.
Внимание к проблеме привлекли активисты Общероссийского народного фронта. По жалобе местного жителя 9 июня они приехали на Чаплыгина, 39. У четырехэтажки капитально ремонтируют фасад. Строительные отходы были накрыты баннером с фотографией участника СВО — гвардии-сержанта Александра Овсянникова, награжденного медалью «За отвагу».
Журналист НГС 2 июня побывал на Чаплыгина, 39 из-за жалоб местных жителей на строительный городок, который раскинулся под их окнами. Строителей увезли разбираться в отдел полиции. По всей видимости, они предоставили необходимые разрешительные документы — городок по-прежнему стоит на своем месте.
По информации НГС, заказчик капремонта здания — Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО. Подрядчик — ООО «Фаворит», строительный контроль закреплен за ООО «СибКонтрольСервис». НГС связался с представителем подрядчика с просьбой прокомментировать ситуацию с баннером, редакции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.
8 июня сенатор от Новосибирской области Александр Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 миллионов рублей.