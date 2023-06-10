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«Есть ли голова и сердце у этих людей?»: Травников отчитал строителей, накрывших мусор баннером об СВО

Заказчиком для строителей выступает областной фонд модернизации ЖКХ

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Этот баннер уже убрали 9 июня

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Губернатор Новосибирский области Андрей Травников прокомментировал скандал с укрытием строительного мусора баннером с изображением героя СВО.

— Вызывают вопросы действия не только строителей, небрежно накинувших баннер на груду стройматериалов, но и тех, кто заказывал размещение, а также устанавливал и демонтировал его. Не скрываю своего возмущения! Есть ли голова на плечах и сердце в груди у этих людей?!! Надеюсь, все сделали соответствующие выводы и подобных случаев впредь не повторится. Я поручил объяснить всем этим деятелям, в чем они неправы! — написал Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В начале июня на этих же строителей <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/02/72363203/" class="_" target="_blank">пожаловались в полицию</a> местные жители

В начале июня на этих же строителей пожаловались в полицию местные жители

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Внимание к проблеме привлекли активисты Общероссийского народного фронта. По жалобе местного жителя 9 июня они приехали на Чаплыгина, 39. У четырехэтажки капитально ремонтируют фасад. Строительные отходы были накрыты баннером с фотографией участника СВО — гвардии-сержанта Александра Овсянникова, награжденного медалью «За отвагу».

Журналист НГС 2 июня побывал на Чаплыгина, 39 из-за жалоб местных жителей на строительный городок, который раскинулся под их окнами. Строителей увезли разбираться в отдел полиции. По всей видимости, они предоставили необходимые разрешительные документы — городок по-прежнему стоит на своем месте.

По информации НГС, заказчик капремонта здания — Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО. Подрядчик — ООО «Фаворит», строительный контроль закреплен за ООО «СибКонтрольСервис». НГС связался с представителем подрядчика с просьбой прокомментировать ситуацию с баннером, редакции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

8 июня сенатор от Новосибирской области Александр Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 миллионов рублей.

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