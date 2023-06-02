Создателей строительного городка под окнами дома в Тихом центре доставили в отдел полиции Новосибирска

Ранее НГС рассказал о том, как ловкая председатель дома устроила гостиничный бизнес в обычном доме на Крылова. Гостям сдаются не только квартиры разных типов и уровней, но и крыша с мангалом. Надо ли говорить, что шумным отдыхающим рады не все жильцы.

