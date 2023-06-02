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Создателей строительного городка под окнами дома в Тихом центре доставили в отдел полиции Новосибирска

На них пожаловались жители дома, которой строители и ремонтируют

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Жители Чеплыгина пожаловались на шум после 22.00 в первый день появления конструкции под своими окнами

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Ответственных за создание строительного городка под окнами жилого дома на улице Чеплыгина, 39 в Новосибирске доставили в полицию для разбирательства. На них пожаловались жители четырехэтажки, фасад которой капитально ремонтируют доставленные в отдел, сообщили НГС в областном главке полиции.

— 2 июня в Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» поступило обращение гражданина о нарушении административного законодательства гражданами, производящими строительные работы на улице Чеплыгина. Граждане были доставлены в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения, — говорится в ответе МВД на запрос НГС.

Подрядчик считает, что в этом соседстве нет ничего противозаконного

Подрядчик считает, что в этом соседстве нет ничего противозаконного

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На фасаде самостроя и на самом здании Чаплыгина, 39 прикреплен паспорт объекта. Заказчик капитального ремонта дома — Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области. Подрядчик — ООО «Фаворит».

Сегодня журналист НГС в связи с поступившей в редакцию жалобой также побывал на Чеплыгина. К его приезду на месте работали полицейские. Редакция выслушала и точку зрения подрядчика на ситуацию.

Ранее НГС рассказал о том, как ловкая председатель дома устроила гостиничный бизнес в обычном доме на Крылова. Гостям сдаются не только квартиры разных типов и уровней, но и крыша с мангалом. Надо ли говорить, что шумным отдыхающим рады не все жильцы.

Шумные соседиШум по ночамСтроительствоСоседские войны
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