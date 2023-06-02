«Казан с собой привезли, а биотуалета нет»: под окнами дома в тихом центре Новосибирска развернули строительный городок

Строительная компания «Фаворит» возвела небольшой строительный городок под окнами жилого дома на улице Чаплыгина, 39 в Новосибирске. Жильцы такому соседству оказались не рады, о чем и рассказали НГС.
— Этот странный объект из контейнеров и досок построили вчера, 1 июня. Они привезли с собой казан, а вот биотуалета увидеть не удалось. Моя спальня выходит на эту сторону, вчера после 22.00 вместо отдыха слушал разговоры, громкий смех и звон тарелок и ложек. В туалет, похоже, ходить тоже будут под нашими балконами. Мог бы НГС разобраться, законно ли селиться в самодельном жилье в центре города и шуметь после 22:00? — говорится в письме в редакцию от жителей Чаплыгина, 39.
Журналист выехал на Чаплыгина 2 июня, на месте он застал наряд полицейских, которых вызвали местные жители.
— Разбираемся в ситуации, — пояснил полицейский.
На фасаде самостроя и на самом здании Чаплыгина,39 прикреплен паспорт объекта. Заказчик капитального ремонта дома — Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области. Подрядчик — ООО «Фаворит». Журналисту удалось дозвониться до «производителя работ» — Ивана Берсенева.
— Объект находится на придомовой территории Чаплыгина, 39. Идёт ремонт фасада, люди там обедают, на ночь остается только охранник — сторожить материалы. Месяца два эта конструкция простоит, — заявил Берсенев.
ООО «Фаворит» — новосибирская строительная фирма, зарегистрированная в апреле 2015 года. Согласно информации сервиса, Контур.Фокус, ранее компания называлась «Центр Займов». Директор — Михаил Новиков (он же указан в паспорте объекта капитального ремонта на Чаплыгина).
НГС запрос информацию о результатах проверки в пресс-службу городского МВД. После получения ответа материал будет дополнен. Также редакция отправила запрос в фонд ЖКХ.
Ранее НГС рассказал о том, как ловкая председатель дома устроила гостиничный бизнес в обычном доме на Крылова. Гостям сдаются не только квартиры разных типов и уровней, но и крыша с мангалом. Надо ли говорить, что шумным отдыхающим рады не все жильцы.