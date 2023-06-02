«Казан с собой привезли, а биотуалета нет»: под окнами дома в тихом центре Новосибирска развернули строительный городок

— Этот странный объект из контейнеров и досок построили вчера, 1 июня. Они привезли с собой казан, а вот биотуалета увидеть не удалось. Моя спальня выходит на эту сторону, вчера после 22.00 вместо отдыха слушал разговоры, громкий смех и звон тарелок и ложек. В туалет, похоже, ходить тоже будут под нашими балконами. Мог бы НГС разобраться, законно ли селиться в самодельном жилье в центре города и шуметь после 22:00? — говорится в письме в редакцию от жителей Чаплыгина, 39.