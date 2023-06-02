freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 80.97
eur 86.58
Тема дняКакие нарушения находили в «Векторе» при Максютове
Все новости
Все новости

«Казан с собой привезли, а биотуалета нет»: под окнами дома в тихом центре Новосибирска развернули строительный городок

Жители дома на Чаплыгина, 39 оказались не рады такому соседству

386

Из некоторых окон ничего кроме этого строения не разглядеть

Поделиться

Строительная компания «Фаворит» возвела небольшой строительный городок под окнами жилого дома на улице Чаплыгина, 39 в Новосибирске. Жильцы такому соседству оказались не рады, о чем и рассказали НГС.

— Этот странный объект из контейнеров и досок построили вчера, 1 июня. Они привезли с собой казан, а вот биотуалета увидеть не удалось. Моя спальня выходит на эту сторону, вчера после 22.00 вместо отдыха слушал разговоры, громкий смех и звон тарелок и ложек. В туалет, похоже, ходить тоже будут под нашими балконами. Мог бы НГС разобраться, законно ли селиться в самодельном жилье в центре города и шуметь после 22:00? — говорится в письме в редакцию от жителей Чаплыгина, 39.

В ситуации разбираются полицейские

В ситуации разбираются полицейские

Поделиться

Журналист выехал на Чаплыгина 2 июня, на месте он застал наряд полицейских, которых вызвали местные жители.

— Разбираемся в ситуации, — пояснил полицейский.

На фасаде самостроя и на самом здании Чаплыгина,39 прикреплен паспорт объекта. Заказчик капитального ремонта дома — Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области. Подрядчик — ООО «Фаворит». Журналисту удалось дозвониться до «производителя работ» — Ивана Берсенева.

— Объект находится на придомовой территории Чаплыгина, 39. Идёт ремонт фасада, люди там обедают, на ночь остается только охранник — сторожить материалы. Месяца два эта конструкция простоит, — заявил Берсенев.

ООО «Фаворит» — новосибирская строительная фирма, зарегистрированная в апреле 2015 года. Согласно информации сервиса, Контур.Фокус, ранее компания называлась «Центр Займов». Директор — Михаил Новиков (он же указан в паспорте объекта капитального ремонта на Чаплыгина).

НГС запрос информацию о результатах проверки в пресс-службу городского МВД. После получения ответа материал будет дополнен. Также редакция отправила запрос в фонд ЖКХ.

Ранее НГС рассказал о том, как ловкая председатель дома устроила гостиничный бизнес в обычном доме на Крылова. Гостям сдаются не только квартиры разных типов и уровней, но и крыша с мангалом. Надо ли говорить, что шумным отдыхающим рады не все жильцы.

По теме

Шумные соседиКапитальный ремонтСтроительство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter