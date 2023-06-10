«Это стечение обстоятельств»: строители объяснили скандал с баннером героя СВО, которым укрыли материалы

По информации НГС, заказчик капремонта здания — Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО. Подрядчик — ООО «Фаворит», строительный контроль закреплен за ООО «СибКонтрольСервис». НГС связался с представителем подрядчика с просьбой прокомментировать ситуацию с баннером, редакции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.



8 июня сенатор от Новосибирской области Александр Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 миллионов рублей.