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«Это стечение обстоятельств»: строители объяснили скандал с баннером героя СВО, которым укрыли материалы

Сегодня на них с жесткой критикой обрушился губернатор Новосибирской области

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Строители пообещали внимательней изучать то, чем накрывают стройматериалы на ночь

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Представитель подрядной организации «Фаворит» Иван Береснев прокомментировал скандал с укрытием стройматериалов баннером с изображением героя СВО. По словам строителя, это полотно было приобретено у поставщика.

— Мы легально купили этот бывший в употреблении баннер, все чеки у нас есть. Он нужен для укрытия материалов на случай дождя. Честно говоря, сразу не разглядели изображение, что там участник СВО. Нам нужно было укрыть строительные материалы, что мы и сделали, никакой это не мусор там, как пишут, — сказал Береснев.

Строитель нашел в себе силы извиниться перед новосибирцами.

— Конечно, сложившаяся ситуация — стечение обстоятельств. Мы с себя вины с себя не снимаем и хотели бы принести искренние извинения всем, кого это могло задеть, — добавил Береснев.

Сегодня губернатор Новосибирский области Андрей Травников прокомментировал скандал с укрытием строительного мусора баннером с изображением героя СВО. Он подверг строителей жесткой критике и пообещал, что со всеми причастными лицами будут составлены необходимые профилактические разговоры.

Внимание к проблеме привлекли активисты Общероссийского народного фронта. По жалобе местного жителя 9 июня они приехали на Чаплыгина, 39. У четырехэтажки капитально ремонтируют фасад. Строительные отходы были накрыты баннером с фотографией участника СВО — гвардии сержанта Александра Овсянникова, награжденного медалью «За отвагу».

По информации НГС, заказчик капремонта здания — Фонд модернизации и развития ЖКХ НСО. Подрядчик — ООО «Фаворит», строительный контроль закреплен за ООО «СибКонтрольСервис». НГС связался с представителем подрядчика с просьбой прокомментировать ситуацию с баннером, редакции пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

8 июня сенатор от Новосибирской области Александр Карелин пообещал премии за уничтожение техники и командиров ВСУ — суммы доходят до 10 миллионов рублей.

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