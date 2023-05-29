«Да ты откосить хочешь!» Раненного на спецоперации бойца выписали из госпиталя с пулей в ноге

Он начал спорить, привел свидетеля и показал фото. Справку стали искать, но безрезультатно.



— Тогда я предупредил, что пойду в военную прокуратуру. Они распечатали копию, поставили свои печати, но оригинал всё равно не нашли. По этой копии я писал рапорт на выплату трех миллионов рублей за ранение, — рассказал Александр. Выплату он получил через месяц.

Три дня Саша был в Ростове. За это время ему сделали несколько перевязок и с пулей в ноге отправили в госпиталь в Санкт-Петербурге. Мобилизованный прибыл туда 23 марта, и его почему-то поместили в кожно-венерологическое отделение, к немалому удивлению местных врачей, которые назначили ему перевязки и промывания.



— Дней десять спустя, в начале апреля, меня вызвали на ВВК (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.). Когда я пришел, уже было готово заключение комиссии с подписями. Просто всё сделали за меня. Врач ставит условие: «Если ты соглашаешься с решением ВВК, мы тебя отправляем в санаторий. Если не соглашаешься — отправляем обратно в часть на Украину». Выбора не было, пришлось взять санаторий — хоть что-то, — вздыхает Александр. Он рассчитывал взять в госпитале еще одну справку для получения страховки и региональной выплаты, но этот документ ему не выдали.