Повестки придут на «Госуслуги». А если удалить аккаунт? Разбираем нашумевший закон

Депутаты Госдумы приняли закон об электронных повестках и воинском учете. Он разрешает вызывать в военкоматы через портал «Госуслуги», а еще ужесточает наказание за неявку по повестке. Что именно изменится в жизни россиян после подписания закона, объясняем в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

