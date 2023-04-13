Повестки придут на «Госуслуги». А если удалить аккаунт? Разбираем нашумевший закон

Депутаты Госдумы приняли закон об электронных повестках и воинском учете. Он разрешает вызывать в военкоматы через портал «Госуслуги», а еще ужесточает наказание за неявку по повестке. Что именно изменится в жизни россиян после подписания закона, объясняем в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что принятие законопроекта не связано с частичной мобилизацией.
— Эта система [воинского учета] должна идти в ногу с требованиями времени, — объяснил Песков. — Но речи о новой волне мобилизации нет. Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом — систему надо модернизировать. Идет работа над законопроектом, и все возникающие вопросы должен прояснить парламент.
Законопроект о едином реестре военнообязанных, изменяющий правила воинского учета в России, приняли 11 апреля в третьем чтении депутаты Госдумы. Следом его одобрили и в Совете Федерации. Теперь закон подпишет президент. Мы подробно рассказывали о том, что ждет россиян после этих изменений.
Дмитрий Песков заявил, что новый законопроект не вызовет паники и волны эмиграции. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Мы подробно рассказывали о том, какие изменения в системе воинского учета предлагаются в новом законопроекте.