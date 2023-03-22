«Сгорел сарай — гори и хата!» Как новосибирец и его кот попросили Заксобрание отменить выборы в горсовет

Мы живем в удивительное время — время постиронии и даже метаиронии. Часто непонятно, что является шуткой, пусть даже и абсурдной, а что правдой — самой настоящей. Перефразируя классика, можно сказать: шутить надо так, чтобы потом не было мучительно больно. Так как многие шуток не понимают. А кто-то понимает, но не воспринимает. Потому что, считают они, не время… Новосибирский журналист Ерлан Байжанов разместил в интернете ироничную петицию про отмену выборов депутатов горсовета. Некоторые не поняли. Далее — от первого лица.
Никогда бы не подумал, что моя ироничная петиция к новосибирскому Заксобранию с требованием отменить выборы в горсовет, станет очень популярной у интересующихся политикой граждан. Несмотря на откровенный стеб в самом тексте, многие восприняли петицию весьма серьезно, писали вдумчивые или оскорбительные комментарии и высказывали претензии. Их абсолютно не смущало, что соавтором петиции я указал своего кота по прозвищу Команданте Че.
«При чем здесь котяра?» — спросите вы. Отвечу: без него эта петиция не появилась бы на свет. По нашей договоренности Че на выходных меня будит обычно в 08:30. Но в это воскресенье он уже в полвосьмого начал требовать завтрак и делал это так заунывно, что я бросил в него тапками, но промахнулся. Пришлось вставать.
За завтраком мне пришла в голову мысль написать какое-нибудь абсолютно бессмысленное обращение на политическую тему, но при этом соблюсти некую серьезность.
В общем, уже к 08:30 я написал на платформе change.org обращение к депутатам Законодательного собрания с требованием срочно отменить выборы депутатов горсовета Новосибирска. Полный текст можно прочитать здесь, краткое содержание петиции выглядит так:
1. Депутаты Заксобрания отменили прямые выборы мэра Новосибирска, ссылаясь на низкую явку в
Здесь ключевые слова, они же аргументы: прежние прямые выборы были плохие, потому что кто попало мог выдвинуться в мэры, и явка была низкой, и избранный народом мэр был не очень легитимный. Теперь в мэры выдвинут кого надо, а выбирать будут народные избранники.
2. Я предложил депутатам Заксобрания не останавливаться на достигнутом и заодно отменить выборы депутатов горсовета.
Мои аргументы просты как гуталин: на выборах в горсовет 2020 года средняя явка по Новосибирску составила те же 20%. Соответственно в выборах принимали 5–6 тысяч человек из 25–27 тысяч избирателей. Победитель набирал в лучшем случае 2,5–3 тысячи голосов.
И получается, что депутаты, избранные 10% избирателей своего округа, будут нам всем выбирать мэра. То есть получается полнейшая ерунда: не совсем легитимные депутаты выберут легитимного мэра.
Так давайте в этом случае выбирать депутатов горсовета через конкурсную комиссию, и пусть их утверждает Заксобрание. Конкурсного мэра должны выбирать конкурсные депутаты.
«Отмена прямых выборов депутатов горсовета (Совета депутатов города Новосибирска) сулит городу большую многомиллионную экономию. Вырученные средства можно направить на благие цели, например, на повсеместное обустройство площадок для выгула собак и установку дог-боксов. Сибирские экономисты подсчитали, что вместо 1 (одного) депутата можно на его округе установить десятки дог-боксов и обустроить как минимум 3 (три) площадки. Это позволит сделать наш город чище!» — написал в конце петиции, подписав ее собой и котом.
Как уже написал выше, многие эту ироничную петицию восприняли всерьез. Ничего в этом странного нет. Во-первых, с чувством юмора у народа были проблемы еще в сытые нулевые, а что от него требовать сейчас. Во-вторых, людей, интересующихся политикой, сейчас стало больше, и большинство из них реально недовольны отменой прямых выборов мэра. И они не очень склонны шутить.
Всем известно, что в каждой шутке есть доля правды. А в нашем случае эта доля правды — 80% избирателей, которые не ходят и на выборы мэра, и на выборы депутатов горсовета.
И если низкая явка была главным аргументом при отмене прямых выборов мэра, то вполне логично отменить и прямые выборы депутатов горсовета.
В общем, для экономии бюджета и процветания города лично мне ничего не жалко: ни выборов мэра, ни выборов депутатов, раз всё равно на них приходит мало народа.
Как говорится: сгорел сарай — гори и хата!
P. S. На момент подготовки этого текста, мою петицию подписали 20 человек. И это подозрительно — слишком часто цифра 20 встречается в этом небольшом тексте. Не так ли?