«Сгорел сарай — гори и хата!» Как новосибирец и его кот попросили Заксобрание отменить выборы в горсовет

Никогда бы не подумал, что моя ироничная петиция к новосибирскому Заксобранию с требованием отменить выборы в горсовет, станет очень популярной у интересующихся политикой граждан. Несмотря на откровенный стеб в самом тексте, многие восприняли петицию весьма серьезно, писали вдумчивые или оскорбительные комментарии и высказывали претензии. Их абсолютно не смущало, что соавтором петиции я указал своего кота по прозвищу Команданте Че.



«При чем здесь котяра?» — спросите вы. Отвечу: без него эта петиция не появилась бы на свет. По нашей договоренности Че на выходных меня будит обычно в 08:30. Но в это воскресенье он уже в полвосьмого начал требовать завтрак и делал это так заунывно, что я бросил в него тапками, но промахнулся. Пришлось вставать.

