Путин рассказал о целях Запада: новости СВО за 26 февраля

Также интервью дал Сергей Шойгу. Он сказал, что Россия будет вынуждена отодвигать угрозу о своих границ — а как далеко, зависит от оружия, которое получит Украина.

Еще одна новость пришла из Иркутской области. Мобилизованные оттуда записали видео, где говорили о том, что командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов. На него отреагировал губернатор региона.

— Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле, — сообщил Игорь Кобзев в телеграм-канале.