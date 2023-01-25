СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняВидео последствий аварий с фурами в НСО
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Путин рассказал, в чем цель спецоперации

Президент России заговорил об этом на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню

1 955

Владимир Путин заявил, что главная цель СВО — защита людей

Поделиться

Президент России Владимир Путин заявил, в чем заключается цель специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

— Цель [СВО], как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить, — сказал Путин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: СМОТРИ / T.me

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Путин говорил о том, что цель России состоит в объединении русского народа, а наша страна всегда стремилась решать споры мирными средствами.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— «Разделяй и властвуй» — вот они [оппоненты] всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — поделился Путин.

При этом президент сообщил, что за последние месяцы убедился: «99,9% россиян готовы положить всё в интересах Родины».

По теме

Владимир ПутинРоссияУкраинаСпецоперацияЦели
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter