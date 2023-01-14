Артура Смольянинова*, который признался, что бился бы на стороне Украины, объявили иноагентом

Также в реестр иноагентов сегодня, 13 января, включили музыкального критика Артемия Троицкого*, священника Сергея Кирсанова*, адвоката Анатолия Фурсова*, Сергея Ухова*, телеведущего Александра Шелеста* и общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС»*.

* Признан в РФ иноагентом.