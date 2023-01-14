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Спецоперация на Украине

Артура Смольянинова*, который признался, что бился бы на стороне Украины, объявили иноагентом

Следственный комитет возбудил против актера уголовное дело

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Судя по всему, дело связано с недавним интервью Смольянинова, которое взял у него главред издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов* (признан иноагентом)

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Минюст внес актера Артура Смольянинова* в реестр иноагентов.

Несколько дней назад большой резонанс вызвало его интервью: в нем актер сказал, что был бы готов участвовать в боевых действиях только на стороне Украины. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в Кремле признались, что «ничего хорошего» про эти слова «не думают».

В октябре Смольянинова уже осудили по статье о дискредитации ВС РФ. Тогда он получил 30 тысяч штрафа.

Также в реестр иноагентов сегодня, 13 января, включили музыкального критика Артемия Троицкого*, священника Сергея Кирсанова*, адвоката Анатолия Фурсова*, Сергея Ухова*, телеведущего Александра Шелеста* и общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС»*.

* Признан в РФ иноагентом.

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