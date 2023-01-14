Артура Смольянинова*, который признался, что бился бы на стороне Украины, объявили иноагентом

Минюст внес актера Артура Смольянинова* в реестр иноагентов.
Несколько дней назад большой резонанс вызвало его интервью: в нем актер сказал, что был бы готов участвовать в боевых действиях только на стороне Украины. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в Кремле признались, что «ничего хорошего» про эти слова «не думают».
В октябре Смольянинова уже осудили по статье о дискредитации ВС РФ. Тогда он получил 30 тысяч штрафа.
Также в реестр иноагентов сегодня, 13 января, включили музыкального критика Артемия Троицкого*, священника Сергея Кирсанова*, адвоката Анатолия Фурсова*, Сергея Ухова*, телеведущего Александра Шелеста* и общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС»*.
* Признан в РФ иноагентом.