В МИД РФ заявили, что условия Украины для переговоров нереалистичны. Что это за условия?

Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G-20 прокомментировал возможность предстоящих переговоров с Украиной. По словам Лаврова, Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров.

— Условия Украины для начала переговоров заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации. Если кто и отказывается от переговоров, то это Украина, а не Россия. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться, — добавил министр.