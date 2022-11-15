В МИД РФ заявили, что условия Украины для переговоров нереалистичны. Что это за условия?

Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G-20 прокомментировал возможность предстоящих переговоров с Украиной. По словам Лаврова, Россия многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров.
— Условия Украины для начала переговоров заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации. Если кто и отказывается от переговоров, то это Украина, а не Россия. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться, — добавил министр.
Условия, о которых сказал Сергей Лавров, ранее высказал на G-20 президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что пришло время прекратить боевые действия, но Киев при этом не пойдёт на подписание очередных Минских соглашений. По его словам, у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский уточнил, что в формулу обмена пленными «всех на всех» должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».
Сергей Лавров пояснил, что из выступления Зеленского очевидно, что он не слушает советов Запада о переговорах с РФ.
— Выступление Зеленского на саммите G20 шло в записи, длилось значительно дольше положенного времени. Выступление украинского президента также свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада, его риторика была русофобская, агрессивная, — заявил Лавров.
Ранее надежду на переговоры двух стран выразили США и Турция.
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— Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой [спецоперации] необходимо положить конец, достигнув соглашения, — заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, — Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о планах обсудить с Зеленским его готовность к мирным переговорам с РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что намерен тщательно обдумать возможность встречи с Сергеем Лавровым в случае, если подобное предложение будет.