20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 61.70
eur 60.53
Тема дняПутин объявил военное положение
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Совфед утвердил указ Путина о военном положении

Президент подписал его 19 октября

601
ds

Решения о конкретных мерах безопасности регионы во время военного положения смогут принимать самостоятельно

Поделиться

Совет Федерации провел совещание и утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ был подписан президентом и опубликован ранее сегодня, 19 октября. С заявлением об этом Путин выступил во время заседания Совета безопасности РФ. Введение военного положения он объяснил тем, что до референдумов, согласно опубликованным результатам которых было принято решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, на этих территориях уже действовало военное положение.

Указ президента о введении военного положения по закону вступает в силу сразу после опубликования, однако в течение 48 часов Совет Федерации может его отклонить или утвердить. Сегодня члены Совфеда единогласно проголосовали за утверждение документа. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «Путин четко аргументировал необходимость введения военного положения на новых территориях РФ».

Все подробности о введении военного положения и последовавших за ним событиях мы собираем в онлайн-трансляции.

О том, как указ президента изменит жизнь жителей территорий, где введено военное положение, и всей остальной страны, мы рассказывали в этом материале.

Валентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет ФедерацииВоенное положение
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2