Совфед утвердил указ Путина о военном положении
Президент подписал его
Совет Федерации провел совещание и утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ был подписан президентом и опубликован ранее сегодня,
Указ президента о введении военного положения по закону вступает в силу сразу после опубликования, однако в течение
Все подробности о введении военного положения и последовавших за ним событиях мы собираем в онлайн-трансляции.
О том, как указ президента изменит жизнь жителей территорий, где введено военное положение, и всей остальной страны, мы рассказывали в этом материале.