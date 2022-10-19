Совфед утвердил указ Путина о военном положении

Совет Федерации провел совещание и утвердил указ Владимира Путина о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ был подписан президентом и опубликован ранее сегодня, 19 октября . С заявлением об этом Путин выступил во время заседания Совета безопасности РФ. Введение военного положения он объяснил тем, что до референдумов, согласно опубликованным результатам которых было принято решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, на этих территориях уже действовало военное положение.

