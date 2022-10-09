Последствия взрыва на Крымском мосту и внешняя политика. Главные новости вокруг СВО за 9 октября

В Белом доме также подчеркнули, что хотят завершения конфликта и начала переговоров. Также США сообщили, что не имеют свидетельств того, что Россия собирается применить ядерное оружие.

Египетские банки готовятся к тому, чтобы начать принимать карту «Мир». Об этом сообщает газета Al-Shorouk.