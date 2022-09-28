Тяжелые монологи двух мужчин, которые ждут повестки. Один готов воевать, другой чувствует себя заложником

Мне не страшно — всё равно все мы туда съездим.



Я сам не иду в военкомат по причине занимаемой должности и трудовых обязанностей, да и вопрос семьи тоже стоит. Волны будут еще — сменять через полгода мобилизованных на постах тоже надо будет. Сейчас идти в военкомат бессмысленно. Там бардак, но это проблема системы. Забирают всех, и разговоры о том, что потом разберемся, необоснованные. Людей возвращают, но не массово. Сейчас вопрос в численности. Да и вопрос обеспечения проблемный — на выходных в магазине спецодежды наблюдал удручающую картину: люди сами покупали всё необходимое для службы.

