Росгвардия, исламский мир или Украина. Куда назначат Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров намекнул на возможный уход с должности главы Чеченской Республики. И хотя политик говорит о «бессрочном отпуске», такая судьба его не ожидает точно. В беседе с MSK1.RU политические эксперты сходу предложили как минимум три варианта развития карьеры Кадырова на федеральном и даже международном уровне.



Связной с исламским миром

Институт специальных представителей президента РФ функционирует в новой России с момента ее основания. Спецпредставителя назначают для решения конкретных задач и вопросов в конкретных отраслях внутренней или внешней политики.

