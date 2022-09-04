Росгвардия, исламский мир или Украина. Куда назначат Рамзана Кадырова
Глава Чеченской Республики заговорил об отставке, но пенсия ему не грозит
Рамзан Кадыров намекнул на возможный уход с должности главы Чеченской Республики. И хотя политик говорит о «бессрочном отпуске», такая судьба его не ожидает точно. В беседе с MSK1.RU политические эксперты сходу предложили как минимум три варианта развития карьеры Кадырова на федеральном и даже международном уровне.
Связной с исламским миром
Институт специальных представителей президента РФ функционирует в новой России с момента ее основания. Спецпредставителя назначают для решения конкретных задач и вопросов в конкретных отраслях внутренней или внешней политики.
В условиях обострившейся внешнеполитической обстановки России важно сохранить и наладить экономические, социальные и культурные связи с исламскими странами. Гипотетически Рамзан Кадыров может вплотную заняться этим вопросом.
— Разговоры об этом (о новом назначении Кадырова. — Прим. ред.) ведутся примерно год, — отмечает директор центра «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. — Что касается перспектив: называлась позиция президента по взаимодействию с исламскими государствами.
Предположение не лишено оснований, поскольку Рамзан Кадыров действительно активно взаимодействует с мусульманами других стран. Однако обычно обязанности спецпредставителя возлагают «сверх ставки», то есть на госслужащих, параллельно занимающих более конкретные должности.
«Генерал-губернатор» новых территорий
Рамзан Кадыров с первых дней активно участвует в специальной военной операции России на Украине. Чеченские подразделения активно проявляют себя на фронтах, да и сам политик появлялся на территории СВО неоднократно.
Компетенции Рамзана Кадырова и его личная преданность президенту Владимиру Путину могут оказаться полезными именно на этом направлении, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
— Генерал-губернатор новых территорий — может быть, — говорит Журавлев. — Создадут новый округ, сделают Кадырова полпредом, но уже с полным объемом полномочий. Гвардия будет чеченская: они гарантируют лояльность, гарантируют, что у общества не изменится настроение через неделю. Это интересный, логичный и красивый вариант.
Журавлев отдельно оговорился, что Рамзана Кадырова (во многом в связи с его преданностью президенту) уместно назначить и на «силовую должность».
Глава Росгвардии
Рамзан Кадыров официально состоит на службе с 2000 года. Ранее это было МВД, но с 2020 года Кадыров «сменил прописку» на Росгвардию. Сейчас он — действующий генерал-лейтенант. «Силовой» опыт Рамзана Кадырова многогранен и незаменим, оттого уже сейчас спикеры пророчат ему продолжение карьеры в этом амплуа.
— С его статусом, полномочиям, опытом и отношениями с Владимиром Путин он (Рамзан Кадыров. — Прим. ред.) может уйти только на федеральную должность, — рассуждает политик Максим Шевченко. — Возможно, грядут большие перемены в силовых структурах. Уверен, там для него приготовлено очень много нив, ведь Рамзан Ахматович — очень эффективный человек. Он действующий генерал-лейтенант Росгвардии. <…> Я думаю, Росгвардия — это наиболее вероятно.
Чечня
Отставка Кадырова с поста главы республики спровоцирует внутренние политические пертурбации лишь в том случае, если сменщиком на посту окажется человек, далекий от приближенных действующего руководителя.
— Будет выстраиваться новая система отношений, — описывает такой исход Дмитрий Журавлев. — Начнутся перегруппировки региональной элиты, но это в любом случае. Это будет что-то вроде революции в смысле уровня тектонического сдвига. Половина важнейших людей республики окажется не у дел.
Впрочем, такой вариант фактически исключен. В этом уверены и Дмитрий Журавлев, и другие наши собеседники.
— Я думаю, что формирующаяся вокруг его семьи социально-политическая атмосфера, которая во многом копирует устройство жизни в Арабских Эмиратах, исключает турбулентность, — указывает Максим Шевченко. — Пойдет ли на это Москва? Конечно, нет. Это успешный регион для Путина, один из немногих успешных регионов вообще. Зачем ему такой риск? Зачем осложнять и самим уничтожать то, во что вложено столько сил?
Важно и то, что Рамзан Кадыров не впервые говорит о готовности уйти в отставку. Так, в 2017 году в беседе с Наилей Аскер-заде (программа «Действующие лица») он заявил, что это — его мечта. «Когда-то были нужны такие, как я, чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок», — аргументировал Кадыров.
За год до этого Рамзан Кадыров также заявил, что готов к любому решению Владимира Путина, и добавил, что в случае отставки займется семьей и домашними делами. «В любой момент, если Владимир Путин посчитает, что я должен встать в строй, даже в качестве пехотинца, я в состоянии минутной готовности!» — сказал тогда политик.
Рамзан Кадыров — второй сын первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В первую чеченскую войну он принимал участие в боях против федеральных войск. В ходе второй чеченской перешел на сторону РФ.
В годы президентства своего отца Рамзан Кадыров руководил службой безопасности президента ЧР. В