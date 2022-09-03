«Газпром» полностью остановил «Северный поток»: новости о санкциях и спецоперации за 2 сентября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 2 сентября .



Целостность Запорожской АЭС нарушена

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что целостность Запорожской АЭС нарушена. Об этом сообщает РБК.