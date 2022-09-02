Что Путин рассказал школьникам о целях спецоперации: новости о конфликте на Украине за 1 сентября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 сентября.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ сегодня прибыла на Запорожскую АЭС и планирует пробыть на месте до 3 сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси уже покинул Энергодар. Он заявил, что увидел «ключевые вещи», которые хотел увидеть. Другие члены миссии осмотрят на АЭС объекты, имеющие отношение к ядерной и радиационной безопасности. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС заключается в защите атомной станции от возможной ядерной аварии.