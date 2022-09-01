Страны Евросоюза приняли решение об ограничении выдачи виз россиянам: новости вокруг спецоперации за 31 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 августа.
Кристину Асмус ждет суд за дискредитацию российской армии
На актрису Кристину Асмус составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, куда поступило административное дело в отношении актрисы. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
По информации суда, Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Заседание состоится 6 сентября.
Страны ЕС не договорились о запрете на выдачу виз россиянам, но отказались от упрощенного режима
Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, но они договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. В результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз, а процесс их получения станет дольше и сложнее. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге. Также по итогам этой встречи Еврокомиссии поручено подготовить рекомендации, что странам Евросоюза делать с уже выданными россиянам визами.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с середины июля Евросоюз наблюдает серьезный приток граждан России в соседние страны, что «угрожает безопасности этих государств». Он подчеркнул, что страны ЕС, которые граничат с Россией и Украиной, могут принять меры на национальном уровне, чтобы регулировать допуск российских граждан.
Некоторые страны — Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония — перестали выдавать визы не дожидаясь общего решения. Финляндия с 1 сентября ограничит процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.
В России готовят учебник по украинскому языку
Минпросвещения РФ готовит учебники украинского языка для учеников школ Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с Владимиром Путиным.
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— Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка, — цитирует Кравцова ТАСС.