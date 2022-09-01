Страны Евросоюза приняли решение об ограничении выдачи виз россиянам: новости вокруг спецоперации за 31 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 августа.



Кристину Асмус ждет суд за дискредитацию российской армии

На актрису Кристину Асмус составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на пресс-службу Тверского суда, куда поступило административное дело в отношении актрисы. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.