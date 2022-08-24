Почему в квартиру Ройзмана ворвались силовики и грозит ли ему тюрьма: главное о деле
В квартиру экс-мэра Екатеринбурга ворвались в 6 утра
24 августа в 06:05 в квартиру экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ворвались силовики. Вооруженные бойцы в масках больше семи часов обыскивали жилище политика, его фонд, гараж и музей Невьянской иконы. Следователи изъяли сотовый телефон, два ноутбука и документы.
Уголовное дело по части первой статьи 280.3 Уголовного кодекса на оппозиционера завели в Москве. Ройзмана обвиняют в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. К уголовной ответственности по этой статье могут привлечь только тех, кого уже судили по аналогичному административному нарушению. Ранее Ройзману трижды выписывали штраф за дискредитацию армии.
Что сделал Ройзман?
Политик неоднократно неодобрительно высказывался в отношении спецоперации на Украине. Мягко говоря, он не поддерживал действия армии России, называл спецоперацию запрещенным словом в интервью и соцсетях. Оппозиционер понимал, что на штрафах дело может не ограничиться, но сразу заявил — из Екатеринбурга он не уедет.
— Ну как я из своей страны, своего города уеду? Я тут жизнь прожил, делал всё, чтобы сделать свою страну лучше. Как я могу? Это моя родина. Почему я буду отсюда уезжать? Я буду здесь до конца стоять, — заявил Ройзман в зале суда, во время первого процесса по дискредитации ВС.
Сейчас поводом для расследования стали очередные высказывания о спецоперации на Youtube. Какой конкретно ролик — пока неизвестно.
— Уголовное дело возбуждено фактически из-за одной фразы о [вводе войск] на Украину. Я везде ее говорил и сейчас ее повторю, — заявил Ройзман.
Могут ли Ройзмана посадить?
Экс-мэра Екатеринбурга могут отправить в колонию — об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.
— Евгения Ройзмана подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 280.3 УК РФ. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет, — отметил адвокат. — Это преступление небольшой тяжести, крайне маловероятно, что меру пресечения на время расследования назначат в виде ареста. Но учитывая, что дело довольно непростое, я ничего не исключаю.
За это преступление грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или реальный срок — до трех лет колонии.
— Во время обысков искали некие следы преступления, магнитные, компьютерные носители, связанные с публикациями Евгения Вадимовича, за которые он был привлечен к административной ответственности. Изъяли только телефон, — добавил адвокат.
Что говорят силовики?
Уголовное дело в отношении Ройзмана возбудило УВД по Центральному округу Москвы. В полиции подчеркивают, что ранее политика привлекали к административной ответственности.
— Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан, — сообщили в московском главке МВД. — Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Почему именно Ройзман стал мишенью силовиков?
Политолог Сергей Мошкин в беседе с E1.RU отметил, что в большинстве регионов России последние полгода существует тренд на преследование публичных людей, которые высказываются против спецоперации на Украине.
— Ройзман оставался одним из последних политиков, известных на федеральном уровне, который не скрывал свою позицию. В общей логике поведения властей это совершенно понятное решение, — пояснил Мошкин. — Евгений Вадимович был на виду у силовиков, они следили за ним пристально, об этом свидетельствуют многочисленные административные дела против Ройзмана.
Политолог не сомневается в том, что Ройзман ожидал задержания и понимал, что это может случиться. Мошкин напомнил, что экс-мэр в последнем большом интервью Екатерине Гордеевой заявил, что, в отличие от многих других оппозиционных активистов, не планирует уезжать из страны, но «понимает риски».
— А почему я должен уезжать? Я к этой земле привязан, я тут родился и вырос. Я и на миллиметр не подвинусь. Я люблю свою страну, все риски понимаю, но я не могу отсюда уехать хотя бы потому, что это будет бегство. Не будет такого никогда, — заявил Ройзман.
Сергей Мошкин добавил, что появилось много конспирологических теорий о том, почему экс-мэра Екатеринбурга задержали именно сейчас. Одна из версий — сегодня, 24 августа, прошло ровно полгода с начала специальной военной операции. Сам Ройзман уверен, что даты никак не связаны. Политолог также считает, что искать логику здесь не стоит.
— То, что дело на Ройзмана завели в Москве, означает, что команда на задержание была дана из столицы. Это явно не инициатива местных силовиков. Видимо, есть в Москве список людей, которых нужно подвергать преследованию за их взгляды, — считает Мошкин. — Учитывая, что статья уголовная, и Евгению может грозить колония, дело принимает крайне серьезный оборот. Раз команда была дана в Москве — решение, скорее всего, уже заготовлено.
Жена Евгения Ройзмана Юлия Крутеева узнала новость о задержании мужа из интернета. В этот момент она находилась за городом. Ее эта весть тоже не удивила.
— Что можно думать по этому поводу? В общем-то, ожидаемо было. Видно же было, что происходит, — поделилась Юлия Крутеева с нашими коллегами из MSK1.RU.
Журналистка Катерина Гордеева, которая недавно взяла интервью у политика и общественного деятеля, тоже высказалась о ситуации.
— А что я могу думать? Я в ужасе. Это ужасно, это всё, что я могу думать. Это ужасно несправедливо и делается для того, чтобы всех запугать. Я желаю мужества ему, — заявила журналистка.
Телеведущий Владимир Соловьев, конечно, тоже не смог оставить ситуацию без внимания.
— Человек наговорил столько... Он, видно, решил, что ему всё можно. Он долго глумился над нами. Ему грозит до 10 лет за фейки о российских солдатах. <...> Так что с Ройзманом всё понятно. Я думаю, что история с Ройзманом закончена, — заявил Соловьев.
Что будет сейчас?
Адвокат Ройзмана сообщил, что на политика составили протокол задержания. У силовиков есть 48 часов, чтобы доставить его в Москву, где суд должен будет принять решение о мере пресечения.
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