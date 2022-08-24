Почему в квартиру Ройзмана ворвались силовики и грозит ли ему тюрьма: главное о деле

Что сделал Ройзман?

Политик неоднократно неодобрительно высказывался в отношении спецоперации на Украине. Мягко говоря, он не поддерживал действия армии России, называл спецоперацию запрещенным словом в интервью и соцсетях. Оппозиционер понимал, что на штрафах дело может не ограничиться, но сразу заявил — из Екатеринбурга он не уедет.



— Ну как я из своей страны, своего города уеду? Я тут жизнь прожил, делал всё, чтобы сделать свою страну лучше. Как я могу? Это моя родина. Почему я буду отсюда уезжать? Я буду здесь до конца стоять, — заявил Ройзман в зале суда, во время первого процесса по дискредитации ВС.

