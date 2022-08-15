США активизирует военные учения в Восточной Европе: главное вокруг спецоперации на 14 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 августа.



США планирует новые военные учения

Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, выражают обеспокоенность за безопасность в связи с российско-украинским конфликтом. Государства попросили США нарастить военный потенциал, передает газета The Washington Post. Администрация Джо Байдена заявила, что активизирует военные учения в странах Балтии и других государствах.

