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Спецоперация на УкраинеОбзор

США активизирует военные учения в Восточной Европе: главное вокруг спецоперации на 14 августа

Что произошло за последние сутки

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Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтом

Америка планирует начать новые военные учения в связи с российско-украинским конфликтом

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 августа.

США планирует новые военные учения


Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, выражают обеспокоенность за безопасность в связи с российско-украинским конфликтом. Государства попросили США нарастить военный потенциал, передает газета The Washington Post. Администрация Джо Байдена заявила, что активизирует военные учения в странах Балтии и других государствах.

Расширение НАТО


Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, об этом сообщает France Presse.

Европа хочет запретить въезд для российских туристов


Латвия, Финляндия, Эстония, Чехия и другие страны-единомышленники планируют выдвинуть требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. Об этом сообщил президент Латвии Эгил Левитс.

Не выпустили из России из-за спецоперации и Навального*

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Но российских туристов не только не хотят принимать в Европе, но иногда и не дают выехать за границу из своей страны. Журналиста 29.RU Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники опрашивали его несколько часов, а визу на эстонской стороне признали недействительной. Пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*. Опрос длился несколько часов.

* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.

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