США активизирует военные учения в Восточной Европе: главное вокруг спецоперации на 14 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 августа.
США планирует новые военные учения
Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, выражают обеспокоенность за безопасность в связи с российско-украинским конфликтом. Государства попросили США нарастить военный потенциал, передает газета The Washington Post. Администрация Джо Байдена заявила, что активизирует военные учения в странах Балтии и других государствах.
Расширение НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, об этом сообщает France Presse.
Европа хочет запретить въезд для российских туристов
Латвия, Финляндия, Эстония, Чехия и другие страны-единомышленники планируют выдвинуть требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. Об этом сообщил президент Латвии Эгил Левитс.
Не выпустили из России из-за спецоперации и Навального*
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Но российских туристов не только не хотят принимать в Европе, но иногда и не дают выехать за границу из своей страны. Журналиста 29.RU Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники опрашивали его несколько часов, а визу на эстонской стороне признали недействительной. Пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*. Опрос длился несколько часов.
* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.