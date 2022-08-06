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Спецоперация на УкраинеОбзор

Чем закончились переговоры Путина и Эрдогана: новости вокруг военной операции за 5 августа

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Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи

Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 5 августа.

«Недружественным» иностранцам запретили продавать акции российских компаний

Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах «в связи с недружественными действиями других стран». Теперь резидентам стран, которые включены в список недружественных к России, до конца 2022 года запрещено совершать сделки с акциями в стратегических предприятиях России, с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также с акциями российских банков.

Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи

В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на встрече обсуждали финансово-банковский блок, строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток» и ряд других вопросов по сотрудничеству стран. Он также заявил, что президенты договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

Сыр Oltermanni сменит название


После ухода из РФ финского концерна Valio ООО «Валио» сменило владельца и изменит бренд продукции Oltermanni. Полутвердые сыры компания будет выпускать под новым брендом Laplandia.

В Донецке открыли следственное управление СК РФ

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Донецке сформировано следственное управление ведомства.


— В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов городах Донбасса и Украины, — говорится в сообщении СК РФ.

Три судна с украинской кукурузой вышли из портов Украины


Еще три судна получили разрешение на проход по безопасному коридору для вывоза зерна из портов Украины. В общей сложности они вывезут более 58 тысяч тонн кукурузы. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что грузы направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Из Болгарии высылают российских дипломатов, которых сочли шпионами

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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов. Он утверждает, что их уличили в шпионаже. Дипломаты покинут страну одним рейсом в ближайшее воскресенье. Россия ответной мерой высылает 14 болгарских дипломатов.

Посольство Латвии больше не выдает визы россиянам

Латвийское посольство объявило, что на неопределенный срок прекращает выдачу россиянам виз. Единственное исключение — похороны родственников.

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