Чем закончились переговоры Путина и Эрдогана: новости вокруг военной операции за 5 августа

Владимир Путин подписал указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах «в связи с недружественными действиями других стран». Теперь резидентам стран, которые включены в список недружественных к России, до конца 2022 года запрещено совершать сделки с акциями в стратегических предприятиях России, с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также с акциями российских банков.