Кто такая Нэнси Пелоси и почему весь мир ждет ее прилета на Тайвань?
КНР несколько раз предупреждали, что спикеру не стоит соваться на остров
На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США отправилась в большое азиатское турне. И только один пункт ее программы переполошил мир настолько, что за полетом Нэнси Пелоси в прямом эфире следят сотни тысяч человек, военные КНР выводят в море авианосцы, Джо Байден получает одно последнее китайское предупреждение за другим, а по пляжам китайских провинций среди отдыхающих рассекают на танках военнослужащие народно-освободительной армии. Этот пункт называется Тайвань. Разбираемся, что происходит у Китая с Тайванем и почему Пелоси на острове нежеланный гость.
Какие отношения у Китая с Тайванем?
На Тайвань то и дело претендовали разные страны. Первым крохотный остров площадью всего
После этого его хотели присвоить себе то японские феодалы, то португальцы, то Испания. В общем, следующие несколько столетий Тайвань переходил из рук в руки, пока после Второй мировой войны его снова не вернули в состав КНР. В Китае тем временем продолжалась гражданская война (она длилась с 1 августа 1927-го по 7 декабря 1949 года), под занавес которой председатель Национального правительства Китайской республики Чан Кайши, прихватив свою партию Гоминьдан, администрацию и парламент, бежал от председателя КНР Мао Цзэдуна на Тайвань.
Поначалу Чан Кайши планировал отсидеться на острове, набраться сил и отправиться в контрнаступление, но этим планам было не суждено сбыться. Поэтому Гоминьдан и сочувствующим пришлось обживаться на Тайване. Правительство Чан Кайши объявило на острове военное положение, побороло местных сепаратистов и коммунистов и укрепило оборону. С тех пор и повелось, что Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и готов вернуть ее силой, а Тайвань говорит о своей независимости.
Зачем Нэнси Пелоси летит на Тайвань?
Спикер Палаты представителей Конгресса США не скрывает, что одна из главных целей ее визита на остров — «продемонстрировать поддержку Тайваню». Всё время своей карьеры в Конгрессе Пелоси активно и открыто критиковала Китай и осуждала нарушения прав человека.
Если спикер всё-таки доберется до Тайваня, она станет самым высокопоставленным политиком США, посетившим остров с 1997 года. Тогда, 25 лет назад, на Тайвань прибыл бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич. И его визит серьезно раскритиковал китайский МИД. Правда, тогда всё ограничилось риторикой.
Почему КНР против визита Пелоси?
Подобные визиты власти КНР воспринимают как растущее дипломатическое взаимодействие между Тайбэем и Вашингтоном и, соответственно, угрозой своей территории.
Чем визит Пелоси выгоден Тайваню?
Для Тайваня любое взаимодействие с высокопоставленными лицами из США, Европы и Азии — своеобразная гарантия защиты от Китая и противостояние его кампании дипломатической изоляции. Правда, чтобы не эскалировать конфликт (Китай всё-таки остается для острова важным экономическим партнером), власти острова обычно сдержанно реагируют на подобные визиты.
Как в КНР отреагировали на визит Пелоси?
Стоило КНР узнать о визите Нэнси Пелоси на Тайвань, как она тут же объявила американскому президенту о том, что «играющий с огнем обожжется». По заверению Джо Байдена, эти слова передали Пелоси, но та, не поняв эзопова языка, не стала ничего менять в своих планах. Позже в администрации США сказали, что спикер вообще-то принимает решения и никто ей не указ.
2 августа, когда стало окончательно ясно, что Пелоси вылетает на Тайвань, в КНР началась бурная активность. В провинции Фуцзянь (ближайшей к Тайваню) стартовали военные учения, все вылетающие из этого региона рейсы резко отменили, аэропорт Тайбэя Таоюань «заминировали», в море вышли китайские авианосцы, на пляжах начала скапливаться военная техника и военнослужащие НОАК. Также Китай приостановил импорт некоторых продовольственных товаров Тайваня. В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запрет также попала продукция около 700 рыболовецких судов.
Как отреагировали на визит Пелоси другие страны?
Кроме КНР по поводу визита американского спикера высказались и другие страны. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала визит Нэнси Пелоси «провокацией в прямом эфире».
Германия пообещала поддержать Тайвань, если на него нападет Китай, и заявила, что не приемлет, когда нарушается международное право и «большой сосед нападает на меньшего». Глава японского МИДа не стал комментировать ситуацию, но отметил, что «стабильные отношения США и Китая важны».