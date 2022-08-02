Кто такая Нэнси Пелоси и почему весь мир ждет ее прилета на Тайвань?

Как в КНР отреагировали на визит Пелоси?

Стоило КНР узнать о визите Нэнси Пелоси на Тайвань, как она тут же объявила американскому президенту о том, что «играющий с огнем обожжется». По заверению Джо Байдена, эти слова передали Пелоси, но та, не поняв эзопова языка, не стала ничего менять в своих планах. Позже в администрации США сказали, что спикер вообще-то принимает решения и никто ей не указ.



2 августа, когда стало окончательно ясно, что Пелоси вылетает на Тайвань, в КНР началась бурная активность. В провинции Фуцзянь (ближайшей к Тайваню) стартовали военные учения, все вылетающие из этого региона рейсы резко отменили, аэропорт Тайбэя Таоюань «заминировали», в море вышли китайские авианосцы, на пляжах начала скапливаться военная техника и военнослужащие НОАК. Также Китай приостановил импорт некоторых продовольственных товаров Тайваня. В черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запрет также попала продукция около 700 рыболовецких судов.