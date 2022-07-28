Один человек за 11 лет. Как в России работает институт помилования и что с ним не так

Региональная комиссия по вопросам помилования работает с 2002 года, и за всё время передала президенту менее 3,5% ходатайств, полученных от осужденных. Помилованный в этом году дончанин — лишь 14-й за всё время.



В среднем в последние годы в исправительных учреждениях Ростовской области одновременно содержатся около 14 тысяч заключенных. По итогам года количество меняется лишь на несколько сотен в плюс или в минус. В стране отбывают наказание 464 183 человек.

Как работает институт помилования?