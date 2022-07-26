IKEA возобновила онлайн-распродажу: новости вокруг спецоперации за 25 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 25 июля.

Евровидение перенесли из Украины в Великобританию

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщили организаторы. Европейский вещательный союз и BBC объявили, что конкурс будет проходить от имени победившей в 2022 году Украины, хоть и не на ее территории.