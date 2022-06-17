Украина вводит визовый режим для россиян
Новый порядок начнет действовать с 1 июля
Украина вводит визовый режим для граждан России. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.
— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — написал Зеленский.С
Кабмин Украины примет запланированное решение сегодня, 17 июня. Согласно ему, визовый режим въезда для граждан РФ Украина введет с 1 июля 2022 года.