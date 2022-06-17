СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 56.87
eur 58.96
Тема дняКогда будет +28 градусов в НСО?
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Украина вводит визовый режим для россиян

Новый порядок начнет действовать с 1 июля

Поделиться

Украина вводит визовый режим для граждан России. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.

— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — написал Зеленский.С

Кабмин Украины примет запланированное решение сегодня, 17 июня. Согласно ему, визовый режим въезда для граждан РФ Украина введет с 1 июля 2022 года.

По теме

РоссияУкраинавизыпутешествиявизовый режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2