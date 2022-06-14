Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов назначен советником главы Донецкой Народной Республики
Антонов намерен совмещать работу депутата и новое амплуа без ущерба для новосибирских избирателей
Депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова назначили советником ДНР по гуманитарным вопросам. Об этом политик сам рассказал НГС, показав соответствующее распоряжение главы Донецкой Республики Дениса Пушилина от
— Привлечь внештатным сотрудником в качестве советника главы Донецкой Народной Республики Антонова Ростислава Валерьевича, — говорится в распоряжении Пушилина.
Депутат Антонов заявил НГС, что с февраля 2022 года он «половину своего времени проводит в ДНР, выполняя гуманитарные миссии в зоне боевых действий и на недавно освобожденных территориях».
— Я что делал, то и буду делать дальше. Моя роль никак не изменится: буду возить гуманитарную помощь, вытаскивать людей из подвалов. Мой новый статус позволит быстрее и проще решать организационные вопросы и взаимодействовать с органами на местах. С 2014 года для меня Донецк стал вторым родным городом. Все эти годы я прожил, держа в сердце боль и страдания дончан, их победы и поражения, разделяя их любовь к родному краю и своему городу. Их сила духа и воля к победе вызывает у меня искреннее восхищение, — рассказал Антонов НГС.
Депутат добавил, что все обязательства перед своими избирателями из Новосибирска он выполнит в полном объеме.
В начале июня стало известно, что Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. НГС попытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией.