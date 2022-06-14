Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов назначен советником главы Донецкой Народной Республики

В начале июня стало известно, что Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. НГС попытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией.

