Новый McDonald's и памятник в виде буквы Z. Главное вокруг спецоперации на Украине за 12 июня

День России

Праздник впервые масштабно отметили в Херсоне и Мелитополе. Также поздравления пришли от глав ДНР и ЛНР, флаг России торжественно подняли в Луганске.

Во время празднований у здания Главного управления МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. Как сообщил замначальника МВД Алексей Селиванов, пострадали два человека.