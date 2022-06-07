На уличных баннерах в Новосибирске начали рекламировать службу по контракту
Также жителей зовут на службу через муниципальный портал города
На улицах Новосибирска появились баннеры проекта «Это дело»: на них изображен мужчина в военной форме, рядом на черном фоне лаконичные надписи: «Служба по контракту в вооруженных силах», «Это дело» и ссылка на сайт минобороны: Contract.mill.ru. Один из баннеров установлен на улице Богдана Хмельницкого.
НГС обратился в указанное на баннере рекламное агентство «Дизайнмастер» с вопросом о заказчике размещения материалов.
— Макет «Это дело» размещает «Городской центр наружной рекламы» (ГЦНР) через оператора «Дизайнмастер». Всего было заказано и размещено 10 сторон на статичных конструкциях формата 3 × 6. Согласно закону о рекламе, регулятор (ГЦНР) имеет право размещать необходимую информацию на рекламных конструкциях любых операторов, — сообщили НГС в рекламном агентстве.
В мэрии Новосибирска завили, что из городского бюджета на размещение баннеров не потратили ни рубля, но источник финансирования не назвали.
— В целях военно-патриотического воспитания молодежи Новосибирской области, повышения престижа Вооруженных сил Российской Федерации в рамках размещения социальной рекламы управлением художественного облика города мэрии города Новосибирска было оказано содействие пункту отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) Минобороны России в размещении материалов проекта «Это дело» на рекламных конструкциях. Информационные материалы для размещения были предоставлены организаторами проекта. Размещение осуществляли собственники рекламных конструкций. Средства бюджета города Новосибирска на данное мероприятие не использовались, — заявили в мэрии.
30 мая на муниципальном портале появилось сообщение о приглашении новосибирцев на военную службу.
— Пункт отбора на военную службу по контракту приглашает на военную службу по контракту годных по состоянию здоровья граждан от 18 до 50 лет, не имеющих судимости. Военнослужащие получат полный социальный пакет: денежное довольствие, медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья. Кроме того, их обеспечат служебными жилыми помещениями или выдадут денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений, — говорится в сообщении мэрии.
25 мая Госдума приняла законопроект об отмене допустимого возраста первого контракта на военную службу. Прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый закон снимает это ограничение.