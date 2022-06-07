На уличных баннерах в Новосибирске начали рекламировать службу по контракту

На улицах Новосибирска появились баннеры проекта «Это дело»: на них изображен мужчина в военной форме, рядом на черном фоне лаконичные надписи: «Служба по контракту в вооруженных силах», «Это дело» и ссылка на сайт минобороны: Contract.mill.ru. Один из баннеров установлен на улице Богдана Хмельницкого.

