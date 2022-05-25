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В России отменили возрастной предел для службы по контракту

Госдума приняла законопроект сразу в трех чтениях

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Прежде первый контракт можно было заключить до 40 лет

Прежде первый контракт можно было заключить до 40 лет

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Госдума 25 мая приняла законопроект о повышении допустимого возраста первого контракта на военную службу. Прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый закон снимает это ограничение.

— Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам, — объясняется в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнил замминистра обороны РФ Николай Панков, ограничение по возрасту всё-таки останется, но оно определено другим законом.

— [Заключить контракт можно будет] до 50-летнего возраста. Почему до 50-летнего? Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учете до 50-летнего возраста, — объяснил он.

Предполагается, что закон поможет привлечь в армию специалистов востребованных специальностей в сферах медицинского обеспечения, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумой 20 мая, сегодня он был принят сразу в трех чтениях и уже одобрен Советом Федерации. Закон вступает в силу со дня опубликования.

ВС РФГосдумаармияслужба по контракту
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